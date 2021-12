Año nuevo, propósitos nuevos: Escribiendo con lápiz y pluma las metas para tu 2022

Año nuevo, es la época por excelencia para proponernos nuevas metas, nuevos logros, ¡venga! que es aquella época para darle ese giro a nuestra vida que nos impulse hacia el camino del éxito. Nos emocionamos, nos llenamos de esperanzas, nos vemos conquistando el mundo este nuevo año. ¿Pero qué pasa? la realidad es otra, estadísticas de la Universidad de Scranton nos dicen que a pesar de que más del 40% de las personas se propongan nuevas metas para el próximo año, únicamente el 8% logran lo que se proponen.

Nuestro principal reto para este año, fuera de los logros o las metas que nos propongamos, debe ser, ser parte de ese 8%.

Hace mucho tiempo, existían 3 niños, comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Cada uno con su familia, sus deberes, sus obligaciones, sus sueños en la vida. El primero de ellos, era un pequeño joven tartamudo, que a una corta edad perdió a sus padres, y su herencia fue malgastada por aquellas personas a su cargo. Él sabía que el poder de la palabra le podía dar la oportunidad de recuperar su herencia mediante un juicio. Para lo cual, se preparó durante muchos años, gastando su poco dinero en los mejores maestros de oratoria, pero pese a su arduo esfuerzo, no logró recuperar una parte significativa de su herencia. Sin embargo, no le importó mucho, porque se dio cuenta del poder que logró implementar en sus palabras.

El segundo de ellos nace siendo un esclavo en una casa adinerada. Al llegar a cierta edad el muchacho muestra interés por sus estudios y consigue la aprobación de su amo para estudiar artes liberales, donde conoce la filosofía y el estoicismo. Años después consigue su libertad y es tan popular entre la gente gracias a su conocimiento que termina siendo maestro para altos rangos políticos.

El tercero y último de ellos, nace en una familia adinerada y políticamente muy bien posicionada. A pesar de ser un muchacho que tenía todo lo que quería, se negaba a sus riquezas y buscaba ver por el bien de las demás personas desde una temprana edad. Su situación familiar lo termina poniendo como heredero de un imperio sumamente importante en su época. Sin embargo, el se niega rotundamente a aceptar el cargo, a lo cual es convencido años más tarde accediendo como coemperador.

El primero de ellos, es mejor conocido como Demóstenes, uno de los oradores más importantes en la historia que logró enseñarle a Atenas, en uno de sus peores momentos, que no importa el resultado, lo que importa es defender tus ideales. El segundo, es Epicteto, uno de los mejores filósofos de sus tiempos, siendo ejemplo para muchos emperadores romanos, dentro de los cuales encontramos a nuestro tercer personaje, considerado por muchos como el mejor emperador romano de todos los tiempos, Marco Aurelio.

Las enseñanzas de vida que nos dejan estos personajes nos dan la clave para poder ser parte de ese 8%. Todos queremos cambiar, pero la realidad es que no sabemos como hacerlo de una manera que sea efectiva.

Nos rendimos fácilmente porque no obtenemos los resultados que esperamos. Y eso se debe a dos cosas, estamos acostumbrados a un mundo instantáneo, donde todo lo que queremos lo conseguimos en cuestión de horas, días como máximo, y, por otro lado, nos ponemos metas que no necesariamente dependen de nosotros.

Demóstenes, Epicteto y Marco Aurelio comparten una cosa en común, los 3 sabían escribir con lápiz y con pluma su vida, sabían distinguir perfectamente aquellas cosas que dependían de ellos de las que no tenían control en absoluto. Demóstenes siendo tartamudo, sin dinero, fue capaz de darse cuenta de que de él dependía su futuro, estaba en sus manos el desarrollar las capacidades que después lo llevarían a ser uno de los mejores oradores de la historia. Su éxito no está en ser de los mejores oradores de la historia, sino, en la preparación de lo que dependía de él para serlo. Epicteto, por otro lado, no se fijó en su situación de esclavo, él sabía que de aquella situación no tenía control, acepto ser esclavo y decidió tomar control de lo que sí dependía de él, sus estudios, y así logró ser recordado como un filósofo muy relevante de sus tiempos. Por último, Marco Aurelio, aceptó la responsabilidad de aquello que estaba en sus manos y separó aquello que no dependía de él, con lo que fue capaz de liderar al Imperio Romano durante tiempos de guerras, crisis y epidemias de una manera impresionante exitosa.

No se trata de exigir un resultado determinado, lo que es exigible es el esfuerzo. Un resultado depende de muchas variables que no controlamos. Eres un atleta, no por como se vea tu cuerpo, sino por lo que haces diariamente para ser un atleta, y porque haces todo lo que está en tus manos para serlo. Acepta que no eres perfecto, no lo intentes ser, se consciente que habrá días que no lo lograrás, pero recuerda que depende de ti corregir el rumbo.

Determina tus metas para este 2022 en cosas que dependan de ti, de esta manera podrás obtener resultados exitosos tanto en el corto plazo, viendo un progreso en aquello que es de tu día a día, como en el largo plazo, haciendo todo lo que depende de ti.

Para este 2022, escribe con lápiz y pluma, prepara lo que depende de ti, decide, y acepta.

mgm