Acertijo visual: ¿eres capaz de encontrar a los tres cerdos sin gorro en solo 10 segundos?

En redes sociales comenzó a circular un nuevo acertijo visual que se hizo viral entre los internautas debido a que tiene un alto grado de dificultad y dicho desafío consiste en encontrar a los tres cerditos que no tienen gorritos de cumpleaños por lo que deberás enfocar toda tu capacidad mental y agudeza visual para tratar de resolverlo en tan solo 10 segundos.

Como se mencionó antes, este nuevo reto visual ha tomado mucha fuerza en redes sociales debido a que no es nada sencillo encontrar a los tres cerditos que no tienen gorrito, es importante señalar que dicha imagen fue creada por el artista visual Gergely Dudás y difundida a través del portal thedudolf.blogspot.com donde recurrentemente comparte otras imágenes se acertijos visuales.

Pon a prueba tu habilidad mental

Estos retos visuales han tomado mucha popularidad en redes sociales debido a que, además de agudizar la capacidad mental de las personas, también son una gran opción de entretenimiento pues se pueden organizar competencias entre amigos o familiares para saber quién tiene una destreza visual más desarrollada.

Encuentra a los cerditos que NO tienen gorrito

A continuación, te dejamos con la imagen creada por Gergely Dudás en la que deberás encontrar a los cerdos que no tienen gorro de cumpleaños, abre bien los ojos y no olvides revisar a detalle cada segmento de la imagen, recuerda que el reto es encontrar la aguja en tan solo 10 segundos y si lo consigues significa que tienes una gran agudeza visual, también puedes monitorear tu tiempo y compararlo con el resultado de otras personas. En caso de que no los encuentres, al final de esta nota de dejaremos la respuesta del acertijo visual.

Mejora tu agilidad mental

Los acertijos visuales son una excelente forma de poner a prueba tu agilidad mental, además, tienen grandes beneficios en el desarrollo cerebral de los niños y en el caso de los adultos ayuda a mantener un buen funcionamiento cerebral, no obstante, también pueden servir para detectar problemas de visión como miopía u otras afectaciones visuales.

En El Heraldo de México puedes encontrar una gran cantidad de acertijos visuales, los cuales, además de ayudar a mejorar tu agilidad mental también te ayudarán a pasar de forma más entretenida tus tiempos libres.

Respuesta ¿Dónde están los tres cerditos sin gorro?

Este acertijo visual creado por Gergely Dudás es uno de sus trabajos más complejos por lo que es normal que muchas personas desistan y pierdan la paciencia antes de encontrar a los cerditos sin gorro por lo que a continuación te decimos en qué zona de la imagen se ubican los cerditos sin gorro.

El primer cerdito sin gorro se ubica en la parte superior derecha de la imagen, justo debajo del puerco con gorro azul, el segundo está en la parte izquierda de la imagen y para ubicarlo mejor es el que sostiene un vaso de leche y por último, el tercer cerdito sin gorro es el que se ubica en la zona inferior derecha justo debajo del cerdo que sostiene un banderín amarillo.

