Mujer es hospitalizada de emergencia tras comerse 32 rollos de sushi | VIDEO

Ir a un buffet de sushi es una buena idea, enfermarse por comer demasiado es una mala idea. Estos seguramente fueron dos de los pensamientos de la californiana Danielle Shapiro de 24 años, quien quería hacer valer su dinero en un buffet de sushi.

Resulta que la joven pagó 50 dólares en un tradicional restaurante que tiene el lema de “All you can eat sushi gone wrong”, ubicado en Mountain View, California.

Sin embargo, lo que parecía una gran idea terminó siendo algo terrible para Danielle, pues tras comerse 32 rollos de sushi le provocó un fuerte dolor de estómago.

De acuerdo con un video publicado por la misma chica, después del atracón, tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital por sus fuertes dolores de estómago. Tras una revisión y estabilización del dolor, Danielle fue diagnosticada con la enfermedad de reflujo gastroesofágico.

Comparte su dolor en TikTok

Danielle Shapiro compartió su dolorosa experiencia en un la red social TikTok. En un video muestra la gran cantidad de comida que consumió en el restaurante y el posterior viaje al hospital que la dejó con vías suero en los brazos.

El video fue publicado el pasado 23 de diciembre, y desde entonces, su advertencia a los grandes consumidores del sushi se ha vuelto viral, pues ya tiene más de 11,3 millones de visitas.

Por otro lado, aseguró que ella varias veces al mes suele consumir sushi, pues es un platillo que le gusta mucho, sin embargo, pensó que hacerlo de una manera tan grande no le iba a hacer nada, pero se equivocó terriblemente.

