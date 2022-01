Modelo de Playboy abre su corazón: los hombres me tienen miedo porque soy muy hermosa e intensa

Ser alta, hermosa e imponente ha sido contraproducente para la súper modelo estadounidense Elizabeth Marie Chevalier, pues sus cualidades y personalidad han sido los mayores impedimentos para poder tener una relación formal y duradera, tanto amorosa como de amistad, pues las mujeres constantemente creen que les robará a sus parejas.

La joven de apenas 27 años es considerada una de las más hermosas del mundo y ha sido portada de importantes revistas como Playboy y Maxim, y aún así no se siente del todo feliz, pues hace seis meses terminó con su último novio y todos los hombres con los que ha salido son arrogantes y del tipo que solo busca usar a las chicas como un trofeo.

En una entrevista para Jam Press, Chevalier dijo que la citas son algo complicado para ella, "los hombres me tienen miedo porque soy muy hermosa... Me han dicho que intimido a los chicos porque soy alta, mido 5ft10 (1.77 metros), soy muy bella y tengo una personalidad muy intensa", confesó.

Sin embargo, no pierde la esperanza de que en algún momento pueda conocer al hombre de sus sueños, quien debe tener confianza en sí mismo, ser director y saber lo que quiere. "La edad no es un problema ni su trabajo tampoco, siempre que sean apasionados", agregó. Físicamente, su pareja ideal debe ser alto, moreno y guapo, de preferencia con ojos verdes, dijo.

Le duele que no vean más allá del bikini

Al ser modelo de publicaciones con alto contenido erótico, Elizabeth sabe que debe portar prendas diminutas o posar sin ellas y eso también para ser un problema al momento de querer salir con alguien. "Sé que uso un bikini, pero es mi trabajo, la mayoría de los hombres no pueden ver más allá de eso", lamentó.

Esto ha provocado incluso que cuando tiene una cita, su acompañante simplemente no puede hablarle porque se siente intimidado. Chevalier cree que no es justo que definan su personalidad en función de su apariencia, pues no muchos han querido continuar con los encuentros y entonces no han podido descubrir que es una persona agradable, dulce y amorosa.

La belleza y sensualidad también han sido un obstáculo para tener amigos, o amigas, más bien, ya que constantemente creen que al ser una súper modelo le robará los novios a otras chicas. Relató que en alguna ocasión una joven le gritó e insultó en una fiesta de Halloween porque la vio hablando con su pareja, un hombre que simplemente le había dicho a Elizabeth que estaba sentada en su asiento.

"Otras mujeres siempre dicen cosas a mis espaldas, creo que solo están celosas... Me resulta difícil hacer nuevas amigas, pero afortunadamente tengo un grupo muy sólido que me conoce desde hace años y puedo contar con ellas", afirmó.

