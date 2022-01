Fans vuelven tendencia a Pxndx por cartel del When We Were Young y 2000's Pop Tour

Este martes 18 de enero se dieron a conocer los cantantes y bandas que serán parte del 2000s Pop Tour y When We Were Young.

Al conocer el lineup de ambos eventos, los usuarios en redes sociales comentaron sobre la ausencia de Pxndx, banda regiomontana que se dio a conocer en 1996 y que en diciembre de 2015 anunció que tomaría un descanso indefinido, después de 15 años de carrera.

El último concierto que ofreció la banda fue el 28 de febrero de 2016 en la Arena México. Aunque en octubre de 2020 se especuló sobre un posible regreso de la banda, aunque después el cantante José Madero descartó que el regreso de la agrupación a la escena musical.

Por el momento no han hecho alguna declaración al respecto, solo en el Instagram de la banda han compartido imágenes, lo cual ha ocasionado que los fans cuestionen sobre su posible regreso.

Entre los comentarios que se compartieron en redes sociales fueron: “Wey yo quería Belanova y Pxndx”, “casi me convencen, pero falta Pxndx”, “De lujo pero... ¿Dónde está PXNDX?”, “En México deberían hacer "Cuando era emo" Y traer a PXNDX, Kudai, Nikki Klan, Allison, Motel...”, “No vengo aquí a decir obviedades, pero es buen momento para recordar que Belanova y PXNDX definieron el pop mexicano a mediados de los 00's”.

Entre los artistas que participarán en el “2000s Pop Tour” están: Playa Limbo, Bacilos, Paty Cantú , Yahir , Nikki Clan, Fanny Lu, Motel, Peewee, Kudai. El primer concierto se realizará el 10 de junio en la Arena México.

Mientras que el “When we were young”, tendrá como sede Las Vegas, Estados Unidos y está programado para el 22 de octubre. Entre los artistas que participarán son: My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, AFI, Avril Lavigne, A Day to Remember, Boys Like Girls, The All American Rejects, 3OH!3, Paramore, The Used, Dance Gavin Dance, entre otros.

