"Raza tacaña": La verdad sobre el mesero que enfurece tras recibir propina de 100 pesos en cuenta de 10 mil

Un estudiante universitario relató en Reddit la ocasión en la que en su trabajo como mesero recibió 100 pesos por una cuenta de 10 mil pesos.

En México, la propina que se deja en un restaurante, bar o por un servicio del 10 al 15% con respecto al consumo. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los restaurantes no pueden exigir propina, ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. Aunque es una compensación que, para los trabajadores de dicho sector, suele ser el complemento de su salario base.

Sobre el caso antes mencionado, el joven señaló que utiliza dichos recursos para pagar los gastos de sus estudios y es la razón por la que los fines de semana se desempeña como mesero.

(Foto: captura de pantalla)

Y en el restaurante que trabajo, puntualizó, de las propinas que se reciben en el lugar 6% de la cuenta total va para el personal de cocina y el resto se lo puede quedar.

A él le tocó atender a una familia, “de esas que te pide las botellas que no están en la carta y debes estar atendiendo todo el tiempo. Después de cuatro horas me pidieron la cuenta, de la que fueron más de 10 mil varos. La dividieron y la pagaron con tarjeta. La cuenta fue cerrada y me comentaron que la propina sería en efectivo”, escribió.

Al percatarse que le habían dejado 100 pesos, les comentó a comensales que lo mínimo que se recomienda dejar es el 10%. “Discúlpame, pero mil pesos de propina es demasiado, te estoy dejando lo justo para mí”, fue la respuesta que recibió.

El chico justificó que le brindaron a la familia un buen servicio, se aseguraron de cumplir con los detalles de sus platillos y “hasta aguantamos que nos chiflaran para hablarnos”.

Ante la política que tiene el restaurante en el que labora, supuestamente quedó a deber 500 pesos a los de la cocina, a consecuencia de que la propina fue de 100 pesos.

Todo fue una broma en la red social

Aunque la anécdota del mesero y estudiante se viralizó rápidamente en redes sociales pues causó indignación en los cibernautas, todo se trató de una broma en Reddit.

En el mismo foro donde fue publicada la historia hace unos días, los internautas comentaron que se trató de una broma e ironizaron con la noticia que fue llevada a otros espacios fuera de Reddit.

Los usuarios ironizaron con la publicación(Foto: Reddit)

SIGUE LEYENDO:

Los secretos de las chicas que trabajan en Hooters: ¿cuánto ganan y cómo usan su vestuario?

Empresario deja propina de casi 200 MIL PESOS tras leer las críticas de un cliente a un restaurante

Mesero recibe 7 pesos de propina tras una cuenta de 2 mil; desata el debate en redes