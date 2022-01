El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona libre en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad continúan atrayendo seguidores y se han vuelto furor en las redes sociales. A través de ellos, los usuarios descubren aspectos sorprendentes de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Hace ya un tiempo el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está determinada por el lado que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron numerosas pruebas que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente debes recordar que estos test que andan dando vueltas en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Te animas a saber lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Sigue tu intuición! Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te asombrarán.

Test de personalidad. Fuente: Pinterest.

Guitarra: sobresales por ser una persona extrovertida y carismática. Haces amigos nuevos con mucha facilidad y te conviertes rápidamente en el centro de atención de cualquier lugar al que vas. Amas la libertad y no soportas que te la limiten con órdenes y mandados. No te gusta atarte a nada, incluso a las personas. Consideras que la vida es muy fugaz para sufrir por temas que no tienen mucho sentido, por ello intentas vivir cada día al máximo.

Aguacate: te caracterizas por ser una persona muy paciente y perseverante. Los objetivos que te propones en la vida son claros y sueles cumplirlos, vas tras ellos hasta las últimas consecuencias. Eres muy responsable y detallista con cada actividad o compromiso que tomas. No eres una persona impulsiva para nada, analizas los los pros y los contras de todo antes de tomar una decisión. No dejas nada al azar por ello los imprevistos pueden perturbarte demasiado.