Mujer exhibe a acosador en el gimnasio; la grabó mientras hacía ejercicio: VIDEO

A través de redes sociales, una mujer denunció a un hombre por haberla grabado sin su consentimiento mientras se encontraba ejercitándose en el gimnasio, por lo que las imágenes han causado indignación entre miles de internautas, quienes le recomendaron a la mujer proceder legalmente contra el acosador para que no sigan ocurriendo este tipo de actos.

De momento, se desconoce la identidad de la mujer que realizó la demanda, así como la ubicación del gimnasio donde ocurrieron los hechos, sin embargo, en su denuncia realizada a través de la página llamada “Qué poca madre”, la mujer solo señaló que se dio cuenta de que había sido grabada hasta que llegó a su casa.

“Gracias a que me grabé al hacer mi rutina de ejercicio en el gimnasio en el que voy, me percaté que un enfermo mental libidinoso, al verme volteada sacó su celular para empezarme a grabar, no fue hasta que llegué a mi casa y vi el video que me pude percatar”, fue el texto de la mujer, el cual, fue acompañado por el video que sirvió como evidencia para sustentar sus palabras.

En la grabación que dura alrededor de 45 segundos se puede ver que la mujer realiza algunos ejercicios y para ello se pone de rodillas haciendo algunas flexiones hacia adelante, sin embargo, detrás del aparato en el que se encuentra aparece un hombre con celular en mano para grabarla mientras se ejercita, el hombre voltea a sus costados en diferentes ocasiones para asegurarse de que nadie lo vea.

En algún momento del video también se puede ver que otro hombre se percata de la situación, pero solo sonríe y sigue silbando para no interrumpir la grabación, una vez que la mujer termina su rutina y se dispone a detener la grabación, se puede ver que el hombre también se aleja para no ser descubierto, no obstante, no contaba que horas más tarde sería exhibido en redes sociales.

Hasta ahora, se sabe que la denuncia solo se hizo a través de redes sociales, sin embargo, las imágenes han causado una gran indignación y los internautas le recomendaron a la mujer proceder de forma legal pues fue grabada sin su consentimiento, acto que es considerado como violencia digital y que puede ser castigado por la “Ley Olimpia”, la cual, impone penas de entre tres y seis años de prisión además de sanciones económicas a las personas que cometan este tipo de actos.

SIGUE LEYENDO:

Una mujer conoció en app de citas a un hombre pero lo bloqueó, luego su match la buscó y acosó en otras redes

Mente Mujer: Violencia digital, una agresión invisible que crece