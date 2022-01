Una mujer conoció en app de citas a un hombre pero lo bloqueó, luego su match la buscó y acosó en otras redes

Una mujer conoció a un hombre en Bumble, una reconocida aplicación de citas, pero luego de intercambiar algunos mensajes con él, decidió no seguir en contacto. Esta es una situación recurrente en este tipo de plataformas para conocer personas, sin embargo, lo que ella no sabía es que su "match" no se quedaría de brazos cruzados tras no volver a saber de ella.

La mujer contó en Mumsnet, una red social británica dirigida a personas que ya son padres, que durante las breves conversaciones que tuvo con el sujeto, éste le preguntó cómo se llamaba, pero ella sólo le dio su nombre de pila y la inicial de su apellido, sin más detalles.

Una vez que ella decidió ya no hablarle, recibió una extraña solicitud de contacto en LinkedIn, la red social por excelencia para establecer relaciones profesionales. Era el hombre al que habia conocido en Bumble. Con tan poca información, había lograda encontrarla en otra plataforma no destinada para citas, sino todo lo contrario.

Ella lo aceptó pero no le envió mensaje. Al día siguiente, el hombre le escribió para preguntarle si lo estaba ignorando, a lo que le contestó que no, pero que estaba ocupada trabajando y con la familia, pero la realidad es que se sintió bastante incómoda al notarse perseguida en su red social profesional y se lo hizo saber.

El hombre se molestó y le envió un correo electrónico de su cuenta del trabajo diciéndole que había sido muy "bajo" su comportamiento y que le deseaba lo mismo. Ella estaba aterrada al darse cuenta que con poca información, el sujeto la rastreó en otras plataformas digitales. "Sé que no hay nada que pueda hacer excepto estar atenta y no dar mi nombre en el futuro", dijo la mujer, quien en Mumsnet se hace llamar Milomonster.

Los usuarios de la red social británica no tardaron en reaccionar a la publicación de la mujer, y muchos aseguraron que debía tener cuidado y quizá comentarle la situación al área de Recursos Humanos del hombre y explicarles que la estaba acosando; sin embargo, muchos otros extrañamente justificaron el comportamiento del sujeto y le dijeron que estaba obligada a contestarle tras haberlo ignorado en la app de citas.

"¿No crees que el tipo tiene derecho a poder responder después de que lo bloqueaste? Creo que debería poder responderte para explicarte sus acciones. Encontró tu correo electrónico en línea en el dominio público y has permitido que esta información esté disponible para él. No ha hecho nada malo. El acoso dependería de si continúa enviándote mensajes", escribió un usuario.

Pero también, muchos se sintieron identificados con ella y le contestaron en la publicación que también habían tendo "matches" extraños en las aplicaciones de citas. Una mujer identificada como likeacoaster le contó que en una app conoció a un sujeto y éste después la buscó en Facebook. El hombre le dijo que él sabía que estaban destinados a estar juntos para siempre y que nada se interpondría entre ellos. "Luego me envió un correo electrónico al trabajo y envió flores a mi lugar de trabajo", dijo.

