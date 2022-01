¿Lo viste? Meteorito cruza la CDMX y sorprende a capitalinos: VIDEO

El cielo de la Ciudad de México se iluminó con el paso de un objeto espacial, aunque muchos quisieran que se hubiera tratado de una nave extraterrestre, la verdad es que sólo fue un meteorito. Este evento astronómico ocurrió el pasado 7 de enero, pero recién se viralizó un video que captó su paso.

El suceso, que fue captado por varias cámaras de seguridad, pasó a las 00:34 horas y fue perceptible en la CDMX, Guadalajara, Jalisco; Uruapan, Michoacán, Puebla, e Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero. Al respecto, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara aclaró que se trató de un meteoroide, y no un meteorito, ya que se desconoce si llegó a impactar en la Tierra.

¿Qué diferencias hay entre meteoroide, meteoro y meteorito?

Los meteoroides, meteoros y meteoritos son conceptos para identificar los diferentes estados de las rocas espaciales que entran a la Tierra. Los meteoroides son restos pequeños de roca y metal; los meteoroides se suelen vaporizar al llegar a nuestra atmósfera dejando un rastro visible de polvo brillante y son las conocidas “estrellas fugaces”. Por su parte, los meteoritos son aquellos objetos que consiguen cruzar la atmósfera terrestre y llegar a tierra; tienen mucha luminosidad por la ionización del aire.

Un hecho no tan sorprendente (desafortunadamente)

Científicos de Reino Unido calculan que cerca de 16 mil kilos de rocas espaciales entran a la tierra anualmente, sin embargo, cuando tocan el suelo terrestre no pesan más que 50 gramos, pues se van desintegrando. Los expertos, de la Universidad de Cambridge, el Imperial College de Londres y el British Antarctic Survey, también aseguran que por suerte estos objetos no caen cerca de poblados y así se evitan tragedias, por lo regular caen en los polos del planeta.

SIGUE LEYENDO...

¿Por qué hay ciclones polares en Júpiter? Este misterioso fenómeno por fin fue resuelto

msb