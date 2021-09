Conoce el sexto CHAKRA o Tercer Ojo y determina tu PODER de intuición

Cada ser humano ha desarrollado con el paso de los años, la vida y las experiencias, los 7 chakras energéticos que están alineados en todo nuestro cuerpo. Estos centros de energía brindan equilibrio en nuestro día a día y, sin ser más importante uno que otro, hoy destacaremos el sexto chakra también conocido como Ajna o del tercer ojo, que se relaciona con nuestras capacidades mentales, habilidades psicológicas y en la forma en la que evaluamos las creencias y actitudes.



Cada uno de los chakras está relacionado con diferentes aspectos de la salud física, mental, emocional y espiritual. Estos deben estar equilibrados para que vibren a una alta frecuencia energética, permitiéndonos así, tener una vida sana y plena.

¿Cuál es el sexto chakra o tercer ojo y cómo abrirlo?

El sexto chakra se conoce como Ajna o chakra del tercer ojo. Se localiza en la frente, entre las dos cejas, y está relacionado con nuestras capacidades mentales, habilidades psicológicas y con la manera en que evaluamos las creencias y actitudes. El tercer ojo es el chakra de la intuición y la sabiduría, y representa ese sexto sentido al que en ocasiones nos referimos.

Las técnicas para abrir el tercer ojo ayudarán a que, entre más abierto se encuentre, más poder de intuición se poseerá. Existen varias formas que podemos practicar para equilibrar y abrirlo, como:

Seguir tu intuición.

Meditar o visualizar haciendo énfasis en este chakra, pensando en la imagen de una llave que lo abre.

Recitar mantras.

Profundizar los conocimientos espirituales.

Realizar yoga.

Decir afirmaciones positivas relacionadas a la apertura del tercer ojo.

Mejorar nuestra alimentación.

Eliminar el consumo de tabaco y alcohol.

¿Cómo me doy cuenta que tengo abierto ese chakra?

No es un proceso inmediato, dependerá del desarrollo personal y espiritual de cada caso. Además, siempre debe ir de la mano de la armonización del resto de chakras. Existen diversos signos de que el tercer ojo se está abriendo. Por ejemplo:

Tener sueños muy vívidos que podemos recordar fácilmente.

El hecho de saber algo antes de que suceda.

Ver y escuchar cosas que otras personas no pueden.

Sentir las emociones de otras personas y sobre todo, tener una intuición aguda.

“La intuición es la capacidad de las personas para comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Es esa sensación que se presenta en ocasiones de que tenemos conocimiento de algo sin explicación alguna. Puede ser, por ejemplo, que suene el teléfono y sin verlo se sepa quién está llamando, también cuando se sabe qué dirección tomar sin consultar un mapa o haber pasado por ese camino antes”, explica la guía y terapeuta Panterita.

TEST PARA DETERMINAR TU NIVEL DE INTUICIÓN

Pregunta 1

¿Qué tanto anticipas eventos antes de que sucedan?

Respuestas:

a) Me pasa siempre, con cosas relacionadas conmigo o con las personas que son cercanas a mí.

b) A veces me pasa, pero no es algo recurrente.

c) Nunca o casi nunca.

Pregunta 2

Es hora de dormir, ¿tienes sueños lúcidos? (Un sueño lúcido es cuando estamos conscientes de que estamos soñando y experimentamos los sucesos de forma muy vívida)

Respuestas:

a) Sí, y luego algunos aspectos de mis sueños se cumplen en la vida real.

b) Pocas veces, pero sí sé lo que son y sí me ha pasado.

c) Nunca o casi nunca he tenido un sueño lúcido.

Pregunta 3

¿Sientes que el aspecto material de la vida no es suficiente y buscas más conocimiento espiritual?

Respuestas:

a) Sí, siento la necesidad de saber más sobre temas espirituales para estar en armonía. La rutina diaria ya no me satisface.

b) Sí busco conocimiento espiritual, pero aún siento que mi economía y los aspectos terrenales son lo primordial.

c) Me siento bien con mi rutina como está, pero si me estreso estoy dispuesta a meditar o a hacer yoga unos minutos.

Pregunta 4

¿Alguna vez has sentido una presión o una sensación de luz entre los ojos, a la altura del entrecejo?

Respuestas:

a) Sí, claramente he tenido esa sensación en varias ocasiones, sobre todo durante la meditación.

b) Algunas veces, pero no es muy común, ni muy intenso.

c) Nunca lo he sentido.

Pregunta 5

¿Te has vuelto más sensible a la luz y ves los colores más vivos?

Respuestas:

a) Sí, tengo que bajar la intensidad de luz de todos mis aparatos electrónicos porque no lo aguanto.

b) En ocasiones siento una mayor sensibilidad, pero no me afecta demasiado.

c) Veo todo normal, a veces debo subir la intensidad de la luz de mis aparatos porque no veo.

Resultados:

Si la mayoría de tus respuestas fueron la opción A, significa que tu tercer ojo está en proceso de apertura y tienes una gran intuición. Confía en ella. Recuerda mantener el equilibrio del resto de tus chakras para continuar por el camino de tu desarrollo espiritual. ¡Felicidades! No abandones tu propósito de luz.

Si la mayoría fueron la opción B, vas por buen camino, sigue así. Claramente tienes la intención de fortalecer tu poder interior, y con la guía adecuada tu tercer ojo se comenzará a abrir.

Si la mayoría de tus respuestas fueron la opción C, tienes una gran oportunidad de equilibrar tu chakra del tercer ojo, pero hace falta mucho trabajo espiritual. Nunca es tarde para interesarse por temas de crecimiento y fortalecimiento interno, y esto no sólo te traerá beneficios espirituales, también de abundancia material y armonía. Empieza hoy.