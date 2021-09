¡Olvídate de los temblores! Estos son los estados de México donde casi no hay sismos: MAPA

México es un país que se caracteriza por muchas cosas como su cultura, su gastronomía y diversidad cultural, sin embargo, la actividad sísmica también es una de las particularidades del territorio nacional, no obstante, también tiene regiones donde casi no se registran sismos, por lo que a continuación te presentamos cuales son los estados con una actividad sísmica mínima que amarás si ya no quieres sufrir con el sonido de la alerta sísmica.

De acuerdo con información emitida por el Servicio Geológico Mexicano, la actividad sísmica del país de debe a que México se asienta en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, el “cinturón Circumpacífico”, región en la que se concentra la mayor actividad sísmica de todo el mundo.

Asimismo, señalan que la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de la Riviera y la del Caribe, es la culpable de la mayor parte de temblores en el país, sin dejar de lado las fallas locales que, aunque son menos peligrosas, también pueden generar movimientos perceptibles.

Estados en México con más sismos

Las entidades de la República Mexicana donde los sismos son muy frecuentes son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco debido a que debajo de este territorio interactúan las placas oceánicas de Cocos y Rivera que a su vez afectan a las placas de Norteamérica y del Caribe provocando que también se presente actividad sísmica en estados como Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.

¿Por qué los sismos afectan más a la Ciudad de México?

Pese a que la Ciudad de México no se encuentra sobre un punto de interacción de placas, se ha convertido en uno de los principales receptores sísmicos del país debido a su localización geográfica pues se encuentra dentro del rango a los epicentros más frecuentes, además, la naturaleza del terreno hacen más vulnerable a la región pues cabe recordar que la capital mexicana se estableció en terrenos que en algún momento de la historia fueron lagos, por lo que el suelo no es lo suficientemente estable.

Regiones sísmicas de México

El Servicio Geológico Mexicano clasifica el territorio nacional en cuatro principales zonas sísmicas (A, B, C y D), siendo la zona A donde no se registran sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% en la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los estados pertenecientes a la zona A son Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La costa sur de México es la región con más actividad sísmica. Foto: CENAPRED

En el caso de las zonas B y C son las regiones intermedias donde se registran sismos de forma no tan frecuente o que son regiones afectadas por la cercanía a otros sitios donde la actividad sísmica es alta, los estados de estas zonas son Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, y Tabasco.

Por último, la zona D contempla estados donde se reportan grandes sismos históricos y donde se registra una alta frecuencia de sismos, las entidades pertenecientes a esta zona son Baja California, Jalisco, colima, Michoacán, guerrero, Oaxaca y Chiapas.

