Un incendio registrado la noche del miércoles dejó en cenizas la icónica discoteca Baby'O, ubicada en la costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco.

En un video difundido por el exsecretario de Protección Civil del estado y actual titular de la Promotora de Playas, Sabás de la Rosa Camacho, dio a conocer la noticia mientras un olor tóxico emanaba de la discoteca.

La discoteca Baby'O, era conocida por ser una de las favoritas del Sol de México, Luis Miguel y quien se convirtió en el protagonista de cientos de memes que ahora circulan por las redes sociales.



El favorito de las celebridades

Baby'O fue inaugurado en 1976 y se convirtió en un clásico de Acapulco, Guerrero ya que celebridades como Luis Miguel, Paulina Rubio, socialités y políticos lo visitaban con frecuencia, convirtiéndolo en uno de sus centros nocturnos de preferencia.

Con más de 40 años de historia, la discoteca Baby'O continúa siendo un referente en la vida nocturna de Acapulco y lucha para que, pese a la violencia, esta ciudad costera del estado de Guerrero no pierda su "glamour" y vuelva a ocupar un lugar privilegiado en el panorama turístico de México.

"There is only one Acapulco, there is only one Baby'O (Solo hay un Acapulco, solo hay un Baby'O)", reza el lema del local.

Por las puertas de la que es la discoteca más veterana del balneario han pasado figuras como Geena Davis, Tony Curtis, Julio Iglesias, Elizabeth Taylor y Sylvester Stallone.

Luis Miguel, quien "era fan de Baby'O al principio de su carrera, venía muy seguido", recuerda Carlos Hernández, gerente de mercadotecnia del establecimiento.

Incluso, en la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", Micky grabó una escena al interior del Baby' O.

La Baby'O fue creada en 1976 por dos jóvenes que desde niños pasaban las vacaciones en las costas de Guerrero y que le pusieron nombre inspirándose en una canción de Dean Martin. En esa década, las discotecas se empezaron a poner de moda y Acapulco no fue una excepción.

Hernández dice que "no es muy común" que un negocio de este tipo dure tantos años, pero alcanzar los 40 años "significa que las cosas se están haciendo bien". La discoteca ha intentado mantener, a lo largo de estas décadas, el "glamour de la vida nocturna".

Los hechos

El fuego inició aproximadamente a las 21:30 horas del miércoles, afortunadamente no había clientes en el interior del establecimiento.

Según reportes de Protección Civil, las autoridades se encuentran a la espera de conocer las causas del incendio, así como las pérdidas materiales en la discoteca.

Violencia en Acapulco

La violencia ha sido, ha sido el factor, responsable del declive de Acapulco. Esto ha afectado a todos los negocios de la localidad, y hablando de la discoteca en particular, los dueños han tenido que hacer un "esfuerzo" por mantenerla abierta, lo cual ha tenido que ser pagado a un alto precio.

Aun así, Hernández conserva la esperanza de que el estado cambie y Acapulco mejore, Guerrero, México mejore, y que la ciudad vuelva a ser lo que era antes.

EFVE