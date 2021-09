Muere a los 35 años la famosa youtuber Mel Thompson, gurú de la belleza en EU

La popular youtuber Mel Thompson murió a los 35 años de edad, confirmó su esposo Puffin Thompson en sus redes sociales. La noticia ha impactado a sus seguidores y al mundo del internet, quienes han comenzado a enviar sus condolencias a la familia y amigos.

Puffin tomó la cuenta de Instagram de la influencer y colocó un emotivo mensaje en el que dio a conocer que su esposa había muerto el pasado domingo 26 de septiembre; esto causó una gran sorpresa pues un día antes de su deceso la artista del maquillaje había subido un video en su canal de Youtube.

"Mel tristemente falleció ayer (domingo, 26 de septiembre). Es muy difícil elegir solo 10 fotos. Perdimos a una hermosa persona. Solo quería mostrar las sonrisas que trajo", comenzó su mensaje el esposo de la maquillista.

Aunque no dio a conocer las causas de la muerte Mel Thompson, su pareja dio a entender que la artista estaba teniendo problemas de salud. "Y no importaba lo mal que se sintiera, todavía me frotaba la espalda cuando llegaba y saltaba a la cama junto a ella mientras trabajaba incansablemente para sacar el contenido", colocó.

Puffin recordó lo talentosa que era y cómo compartía sus conocimientos a través de sus videos en YouTube, no obstante, dijo que sólo los más cercanos a la familia pudieron conocer lo maravillosa persona que era.

“Ella habría hecho cualquier cosa para ayudar a cualquiera sin pensarlo dos veces. Desearía tenerla de vuelta”, concluyó.

¿Por qué murió Mel Thompson?

Familiares, amigos, youtubers y seguidores lamentaron la noticia y utilizaron sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al esposo de Thompson. Además, colocaron algunos pensamientos y se despidieron de la influencer que conquistó al mundo del maquillaje.

Las causas de la muerte no se dieron a conocer, pero fuentes cercanas a Thompson aseguran que ella tenía diversos problemas de salud, incluido el síndrome de Ehlers-Danlos, el cual tiene como síntomas: articulaciones excesivamente flexibles que se pueden dislocar y piel hiperelástica y traslúcida en la que se forman hematomas con facilidad.

Mel Thompson había conseguido casi 58 mil seguidores en Instagram y alrededor de 169 mil suscriptores en su canal de YouTube, de hecho su último video lo publicó un día antes de su muerte y lo tituló “Wayne Goss Mine 4k"