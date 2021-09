Clienta se pone celosa y pide que la atienda una fea, pues su vendedora era muy bonita | FOTOS

En redes sociales se volvió viral una conversación entre una clienta y una emprendedora, el motivo es porque la compradora se mostró grosera e insegura por la belleza de la joven que la atendió a ella y su pareja.

Las capturas de la plática entre las mujeres ya tiene millones de reacciones en Facebook principalmente y los usuarios mencionan que no fue la forma correcta de abordar a la vendedora.

Al principio de la intervención Perla, nombre de la clienta cuestiona a Andrea Díaz, la vendedora, esto por la forma en la que fue vestida y maquillada al encuentro en donde le sería entregado los productos comprados.

El argumento de Perla fue que Andrea era muy bonita y como la persona que recibió sus compras fue su pareja a quien describió como “ojo alegre”, al parecer se puso celosa, pero lo que más llamó la atención de los usuarios de la red, es que pidió ser atendida por otra persona menos guapa.

“Mi novio es muy ojo alegre y pues llegó diciendo que te veías muy guapa, muy arreglada y no sé qué tanto, entonces sinceramente no me usaría que te volviera a ver porque soy muy celosa y no te conozco y pues no sé cómo seas”, se puede leer en la conversación compartida desde la cuenta @amorpichicatear.

“Mejor que le entregue el chavo o una fea, tu no porfis, pero no te ofendas nena, es que a mí las solteras no me dan confianza”, agregó como argumento para que no coincidiera nuevamente con su pareja.

Después la estudiante le escribió que merecía algo por el mal rato, cosa que desaprobaron los seguidores que leyeron las capturas. Entre otras cosas que se escribieron, Perla amenazó con difundir información falsa de la tienda, es por eso que Díaz optó por dar a conocer lo que estaba pasando.

