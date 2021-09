¿Quién es Robert Kelly y por qué es tendencia en redes sociales?

Robert Kelly, estrella del mundo de la música, (sobre todo del Rhythm and Blues) en los Estados Unidos, es un compositor, productor, cantante y exjugador profesional de baloncesto originario de la ciudad de Chicago, Illinois.

El famoso rapero es reconocido en la farándula por temas como ‘I Believe I Can Fly’, canción que es referente en la cinematografía estadunidense por ser el tema principal de la cinta ‘Space Jam’ (1996), película en la que actúa el legendario jugador de los Toros de Chicago de basquetbol, Michael Jordan, haciendo mancuerna con los personajes de los Looney Tunes.

Kelly comenzó a actuar desde 1980 y debutó en 1992 con el grupo Public Announcement. Para el año 1993 lanzó su primer álbum como solista con el álbum 12 Play.

Se le conoce por una colección de grandes éxitos como: “Bump N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham City”, “Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back the Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m a Flirt (Remix).

1998 fue un año crucial en su carrera al ganar tres premios Grammy por "I Believe I Can Fly". Su sonido distintivo y estilo ha influido en numerosos artistas de hip hop y R&B contemporáneo.

El rapero ha colaborado con otras importantes figuras del espectáculo estadunidense como Jay-Z, Sean Combs, Snoop Dogg, Jennifer Hudson, Celine Dion, Justin Bieber, Mariah Carey, The Notorious B.I.G., Ludacris, Tyrese Gibson, Bruno Mars, Wisin & Yandel, Kanye West, Lady Gaga y Michael Jackson.

Sus éxitos personales van desde ser nombrado como uno de los artistas musicales más vendidos en los Estados Unidos con cerca de 40 millones de discos, así como el quinto artista afroamericano en romper el Top 50 en esa misma lista. En 2011 Kelly fue galardonado con un Billboard por ser el artista de Rhythm and Blues más exitoso en los últimos 25 años.

Su discografía incluye 13 álbumes de estudio en solitario lo que ha resultado en la venta de más de 100 millones de discos en todo el mundo, además de tres premios Grammy, 11 Soul Train Music Awards y dos American Music.

Sentenciado por crímenes sexuales

Sin embargo, el éxito, fama y fortuna no serán suficientes ahora para desligar al rapero de sus acusaciones por crímenes sexuales cometidos en contra de mujeres y menores de edad.

Kelly fue declarado culpable de liderar durante décadas una red de delitos sexuales, de acuerdo con un jurado de Nueva York tras un juicio de seis semanas, ratificando todos los cargos, incluidos los de abuso y tráfico sexual.

El jurado compuesto por siete hombres y cinco mujeres declaró culpable a Kelly de asociación delictuosa en su segundo día de deliberaciones.

Los cargos estaban basados en el argumento de que su equipo de managers y asistentes ayudaron al cantante a conocer a chicas y a mantenerlas en silencio, lo que constituía una organización criminal. El anuncio se lleva a cabo después de décadas de que el rapero evadió toda responsabilidad penal por numerosas acusaciones de abusos de tipo sexual.

La sentencia se dará a conocer el 4 de mayo del próximo año. Cabe destacar que el cantante está siendo acusado tanto en Nueva York como en Chicago bajo los mismos cargos.