¿Cuánto cuesta un kit de inseminación artifical en internet? Una mujer se embarazó tras comprar uno

¿La realidad siempre supera a la ficción? Pues la historia de Stephanie Taylor, originaria del Reino Unido, parece confirmar que sí. Internet ha facilitado la compra de bienes de consumo, nunca había sido tan rápido y sencillo adquirir algo, pero lo que Taylos adquirió raya en lo surreal, ya que adquirió una serie de cosas ¡para quedar embarazada por inseminación artificial sin ayuda de nadie!

Ella tenía una familia y es mamá de un niño de cinco años, Frankie, pero su matrimonio no fue bien y terminó divorciándose. Aunque ella no quería iniciar una nueva relación, no perdió la esperanza de tener otro bebé y cuando no aguantó las ganas fue cuando se le ocurrió la idea de recurrir a la inseminación artificial.

¿Compró a su “bebé” por internet?

De acuerdo con Daily Star News, la mujer fue a varias clínicas de fertilidad pero los procedimientos eran muy caros, por lo que una amiga le aconsejó buscar en internet; fue ahí donde encontró una aplicación llamada Just Baby, que sirve para conectar a donantes de esperma con mujeres que quieren ser madres solteras. Después de conocer a una persona en la plataforma se pusieron de acuerdo y tres semanas después, le llevó el esperma.

“Fue agradable, cálido y amigable, y tomamos una taza de té y hablamos del clima”, contó Stephanie; según lo que ella declaró, quería a un hombre que no tuviera historial de enfermedades graves y que le diera un hijo que compartiera características similares a Frankie y para sorpresa de todos ¡lo encontró en un día!

¿Cómo logró quedar embarazada si no fue a una clínica?

El internet volvió a solucionar la vida de Stephanie, quien asegura que halló un kit de aplicación en eBay y con la ayuda de algunos tutoriales que vio en YouTube logró quedar embarazada al primer intento. Taylor dio a luz el 15 de octubre de 2020 a una niña que llamó Eden. En total gastó cerca de mil 600 euros, cerca de 37 mil 679.19 pesos,

Algunas personas de su familia no estaban de acuerdo con su decisión. Su mamá y hermana estaban contentas con la llegada de una nueva integrante, pero su papá desaprobó su acción. “Se podría decir que ella es la primera bebé online, ella es un poco como un milagro”, declaró la orgullosa madre de la niña a la que en medios y redes sociales empezaron a llamar la primera eBaby. Aunque algunos internautas han afirmado dudar de la veracidad de la historia, ya que hasta el momento ningún experto ha avalado que lo que hizo Taylor sea posible.

