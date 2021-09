Profesor saca de clase a sus alumnos porque no tienen buen Internet | VIDEO

Se hizo viral un video en el que un profesor del CECyT N° 1 amenazó con correr a sus alumnos de la clase, por no tener un buen Internet. “Si tienen problemas con su Internet, van para afuera”, dijo Juan Luis Medrano Wong, que imparte la materia de Automatización Industrial en el plantel educativo.

Pero antes de que terminara de lanzar su amenaza, uno de los estudiantes mostró su descontento por lo que consideraba una injusticia. Alán Parangueo dijo que no le parecía justo y que era derecho de todos estar presentes en la clase. “No todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. Ni siquiera me deja hablar”, dice en el video.

El alumno cuestionó la falta de empatía del profesor y dijo que no es la primera ocasión que esto sucedía. Además, el profesor lo interrumpe en varias ocasiones, pero Parangueo se mantiene estoico y sigue explicando su punto.

"No es justo soportar su actitudes"

En el video se puede escuchar al alumno que muchos de los alumnos hacen un gran esfuerzo para tener un dispositivo con Internet y que no todos tienen las mismas posibilidades, pero esto parece no importarle al profesor.

Después le dice "Si no le gusta se puede salir", a los que el alumno asegura que no hará y que tiene el derecho de permanecer y tomar la clases como cualquier otro compañero. El maestro no contesta de buena manera y sigue interrumpiendo la queja.

Luego de lo sucedido, en redes sociales se ha pedido que se haga viral al profesor Juan Luis Medrano Wong, a fin de que reciba una sanción o al menos sea reprendido por su mala actitud.