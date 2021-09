Pandas podrían seguir en peligro de extinción por esta INCREÍBLE razón

El pasado mes de julio, el Departamento de Protección Ecológica del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China dio a conocer que las condiciones de vida para algunas especies que se encontraban en peligro de extinción habían mejorado. Entre las especies beneficiadas por esto se encontraban los osos pandas, los antílopes tibetanos y los ciervos del padre David. De acuerdo con las autoridades, los osos panda pasaron de estar "en peligro de extinción" a solo ser una "especie vulnerable".

Esta categoría representa el quinto nivel de riesgo, por debajo de alertas como especies extintas, extintas en estado salvaje, en peligro crítico y en peligro. Sin embargo, de acuerdo con una reciente investigación, los pandas podrían estar nuevamente en peligro de extinguirse debido a que se sienten demasiado cómodos, pues no tienen la necesidad de salir de su hábitat y, por lo tanto, no pueden encontrar nuevas parejas.

Los pandas podrían estar en peligro nuevamente. Foto: National Geographic vía Twitter @NoPuedoCreer

¿Los pandas deben sentirse incómodos para sobrevivir?

Durante los últimos años, las personas dedicadas a la conservación de estos animales, han creído que la construcción de carreteras o casas cerca de los osos puede reducir o fragmentar su hábitat natural, lo que amenaza su supervivencia. Sin embargo, según The Times, es necesario que estos ejemplares sean sometidos a un grado modesto de incomodidad y fragmentación para que se logre preservar la población de pandas.

El estudio fue realizado por especialistas de la Universidad Estatal de Michigan, quienes aseguraron que el hecho de que los pandas no deambulen puede implicar una falta de diversidad genética vital. El artículo publicado en la revista Conservation Biology aborda el análisis de la diversidad genética y propagación entre una población de pandas chinos. A partir de esto, se encontró que el nivel ideal de un ambiente habitable para los pandas era únicamente del 80%, pues el otro porcentaje estaba afectado por la actividad humana.

Los pandas deben sentirse incómodos para lograr una diversidad genética. Foto: Twitter @womensart1

¿Cuál es el punto óptimo para que los pandas sobrevivan?

Las personas especialistas en el tema llegaron a la conclusión de que los pandas deben ser lo suficientemente felices para prosperar, pero no tan plenos como para no querer moverse y encontrar a nuevos compañeros. Al respecto, el periódico The Guardian estableció que el punto óptimo en el caso de los pandas debe ser considerado como "la cantidad justa de algo". De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, existen mil 864 ejemplares; sin embargo, esto no significa que su permanencia está asegurada durante los próximos años, pues esta especie solo llega a vivir de 15 a 20 años.