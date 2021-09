“Él es así”, la película de romance juvenil en Netflix inspirada en un éxito de los 90

Netflix sigue sorprendiendo a sus usuarios con contenido nuevo en su catálogo, algunas de estas películas y series están inspiradas en éxitos de antaño que siguen en la memoria de los cinéfilos, como el caso de “Él es así”.

La nueva película del gigante de streaming se estrenó recientemente y ya ocupa un lugar en el top 10 de la plataforma, pues ha traído nostalgia a los fans de la cinta “Ella es así” que alcanzó su éxito al ser estrenada en 1999.

"Ella es así". Foto: Instagram

La cinta de Netflix, protagonizada por la influencer Addison Rae y la estrella de “Cobra Kai” Tanner Buchanan, se enfoca en una joven popular en redes sociales a la que le rompen el corazón y toma el reto de transformar al "chico raro" de la escuela para convertirlo en el rey del baile de graduación.

Aunque en esta ocasión no se escuchará “Kiss me” de Sixpence None the Richer, “Él es así” se ha colado entre las favoritas de Netflix y promete conservar este lugar hasta la llegada de grandes series como “La Casa de Papel” y “Lucifer”.

Películas en Netflix inspiradas en los 90

Si ya viste todos los estrenos de Netflix y estás en espera de lo nuevo en el catálogo, entonces tal vez sea momento de ir directo a los clásicos de la plataforma que te llevarán de las lágrimas a las risas.

“La Lista de Schindler” es una de las películas que poco se ha explorado en Netflix, ésta fue estrenada en 1994 y está inspirada en uno de los momentos más terribles de la historia contando la valentía de un hombre que salvó a decenas de judíos.

“Jurassic Park” es otra de las películas que te mantendrán al filo del sofá y que se puede disfrutar en familia. De ésta se puede encontrar la continuación hasta la estrenada en 2015.