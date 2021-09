Horóscopos: Estos SIGNOS vivirán una SORPRESA inesperada el domingo 19 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

La gente que está a tu alrededor ha notado una baja en tu ánimo, hoy alguien te lo dirá, acepta su consejo. No es el momento para dar ese salto al vacío que estás pensando, necesitas arreglar muchos asuntos en tu vida y tienes muchas responsabilidades aún que debes atender, no puedes darte el lujo de dar un salto que no sabes cómo resultará mañana, espera un poco hasta que tengas una situación mucho mejor y tengas más seguridad en puedes corres un gran riesgo.

Deja de postergar tu vida por los demás, no siempre puedes solucionar los problemas que tiene la gente que quieres, muchas veces debes dejarles actuar en solitario y solo así aprenderán a como sortear las dificultades de la vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes la oportunidad de tomar un nuevo empleo pero te sientes con un compromiso muy grande en la empresa o lugar donde trabajas actualmente, recuerda que las oportunidad no esperan y que no siempre estarán ahí cuando tomemos la decisión, opta por buscar tu propio camino, podrías terminar arrepintiéndote más adelante si no lo haces.

Estás poniendo demasiada atención en las cosas que no tienen importancia en el trabajo y es momento de tener un mayor acercamiento con las personas que tienes que trabajar codo a codo todos los días, no puedes siempre estar realizando tu trabajo a solas y con las visión de que solo tú puedes lograr las cosas y los demás no te proyectan nada bueno, esto está lejos de la realidad, siempre necesitamos de otras personas para surgir y para realizar un trabajo lo mejor posible.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una persona que quieres mucho está dejándose llevar por personas que no le están aportando nada bueno y te has dado cuenta, aprovecha el día de hoy para hacerle ver las malas decisiones que está tomando, no dejes que esto le pase la cuenta.

No es bueno proyectar las frustraciones que tienes en los demás, en especial en aquellos que te aman y que harían todo porque estés bien, recuerda que siempre tenemos obligaciones con quienes nos han dado todo en la vida, si se trata de tu familia, hazles pasar un muy buen momento, no dejes que se pase esta ocasión para mostrar tu aprecio. Toma más agua por las mañanas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Un hombre con mucha sabiduría te entregará un consejo muy importante para tu carrera y será de mucha utilidad para lo que comenzarás a vivir en ella. Es momento de dejar ir a los fantasmas del pasado y entregar tu vida a un nuevo viaje de descubrimiento y sabiduría, alguien podría acompañarte en este proceso, no dejes que se pase la oportunidad.

Si tienes la forma de tomar un curso de relajación o de terapia oriental, no dudes en hacerlo, es probable que hoy alguien te de esta recomendación, algo que te traerá mucho beneficio.

Leo (23 julio-22 agosto)

Una persona nueva está entrando en tu vida, pero es probable que vea que te falta un poco de ambición en tu vida, no dejes que esto pase, déjale claro tus planes futuros y lo que esperas obtener de la relación que están formando. Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás pasando por una buen época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca, siempre es bueno comenzar de nuevo, no tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida, ahora tienes todo de tu parte para hacer de tu vida lo que quieras.

Alguien que te ha acompañado durante años está queriendo decirte algo importante, quizás necesita un cambio que no le estás dando, procura escucharle un poco más, será algo bueno para los dos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Si ves que el amor está un poco débil en tu vida, entonces sale fuerzas para que vuelva a surgir, especialmente si tienes una relación de pareja hace bastante tiempo, no dejes que se pierda todo el camino que han andado por pequeñas diferencias.

Excelente momento para quienes están buscando un nuevo trabajo o quieren ascender en el que ya tienen, sus ruegos han sido escuchados y el día de hoy tendrán excelentes noticias en este aspecto, podrían incluso encontrar una opción con un sueldo muy bueno, mejor de lo que esperaban. El trabajo está muy bien y se proyectan buenas cosas en el futuro, no dejes que se pase la oportunidad de brillar y de liderar un grupo, algo en lo que tienes mucha habilidad.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Siempre es bueno soltar lo que nos hace mal, no debes permitir que lo que te hace daño permanezca en tu vida para siempre como un cáncer que va creciendo y que luego te costará detener, por mucho que quieras a una persona que te hace daño o por mucho que te sientas bien con un vicio que no te hace bien, debes intentar salir de estas malas situaciones.

Un amigo muy cercano podría estar en problemas te necesita para darle solución, recuerda que te ha ayudado antes, por lo que ofrece tu asistencia. Toma la opción de concentrarte más en lo que quieres lograr y no tanto en lo que estás realizando ahora.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Pon más confianza en tus talentos y virtudes, sobre todo en la parte profesional, es probable que esté decayendo el espíritu de alguna forma y no te des cuenta de lo mucho que tienes para entregar como trabajado y profesional a la vez.

No dejes cosas inconclusas en la vida, si tienes que terminar algo que empezaste hace algún tiempo, pero que has dejado de lado por darle prioridad a otras cosas, debes comenzar a terminar esto, no es bueno dejar las cosas a medias ni tampoco algo sin finalizar, todo debe tener su ciclo, así mismo deberías ver todas las cosas que tienes y haces en tu vida. No le des la oportunidad de volver a una persona que te hizo daño, es importante perdonar, pero también lo es estar bien y sin problemas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Siempre es bueno buscar soluciones para una relación en apuros, no es positivo que dejes que se vaya todo al tacho de la basura cuando tienes problemas con el ser amado, siempre hay algo por hacer.

Es probable que tengas que apagar tus dispositivos electrónicos durante el día de hoy, debes darte un tiempo de calidad y fuera del mundo conectado que tenemos ahora, disfruta de un buen paseo por el parque o la naturaleza, si estás con pareja, entonces aprovecha este día para hacer algo juntos que no implique el uso de tecnología, les dará la posibilidad de acercarse más y de estar bien el uno con el otro. Tienen que ofrecerte algo importante el día de hoy, será algo muy bueno si aceptas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si te encuentras en un compromiso importante en este momento, es tiempo de comenzar a ver la posibilidad de hacer la relación mucho más seria de lo que ya es, no es momento de comenzar a alivianar las cosas, sino todo lo contrario.

Es importante que te des cuenta que la vida es un gran viaje y no puedes ser simplemente un pasajero más, es fundamental que tomes acciones, por lo que ver este viaje como algo que tú mismo vas conduciendo, no dejes que las cosas pasen por si solas, es probable que no suceda nada de lo que realmente quieres si tomas esa actitud. El trabajo no presenta variaciones el día de hoy, pero si tu disposición para realizar las tareas que te han encomendado.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Los deportes que se hacen en grupo son una buena forma de estar activo y de comenzar a practicar una forma de vida más sana, además te permite conocer gente nueva. No dejes que se te vaya la oportunidad de hacer una travesía, ya sea hoy o más adelante, tienes todo de tu parte para empacar tus maletas y salir a la aventura, puede ser en solitario o con buena compañía, comienza desde hoy a generar la instancia.

Lo amores de juventud son parte importante de nuestra vida, pero no significa que deben trascender al momento que estamos viviendo actualmente.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Cambios importantes se están suscitando en tu vida y puedes sentirlos desde ya, recuerda que siempre es un buen momento para una transformación y nunca debes temer a los cambios, es importante que veas este momento como algo positivo que te puede entregar mucho para el futuro.

No dejes pasar la oportunidad de ver las cosas esenciales de la vida, es probable que tengas que estar más atento de cosas que te sucederán el día de hoy y de las cuales no tienes control aún, comienza a hacer cambios positivos en tu rutina. Importantes decisiones en el camino de Piscis, es probable que tengas que estar en muchos lugares a la vez, por lo que ha llegado el momento de decidir por lo que te haga bien y no solo por lo que te conviene.

Frase del día: "Sal de tu zona de confort. Solo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte raro e incómodo cuando intentas algo nuevo" - Brian Tracy