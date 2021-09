¿Se le perdió la playa? Mujer aborda avión en bikini y se vuelve viral | VIDEO

Si eres de esas personas que viajan mucho, debes saber que es normal encontrarse con peculiares pasajeros realizando cosas no muy comunes, como los que aplauden cuando el avión aterriza. En esta ocasión, una mujer fue captada en bikini paseando por un aeropuerto como si nada.

El hecho ocurrió en Estados Unidos y quedó registrado en video. A pesar de la extraña situación, es importante mencionar que la chica utilizó su cubrebocas en todo momento. El clip fue compartido por la cuenta de Instagram Humans Of Spirit Airlines, que se traduce como Humanos de (la aerolínea) Spirit Airlines.

Te recomendamos: Influencer presume vuelo en primera clase; la descubren en económica | FOTOS

¿Se le perdió la playa?

"Cuando tienes una fiesta en la piscina al mediodía y un vuelo de Spirit Airlines a las 4 PM", se lee en el curioso metraje. "Al menos lleva cubrebocas", es la descripción del mismo.

En el video, una mujer rubia camina como si nada por la terminal de un aeropuerto sin identificar en Estados Unidos mientras observa unos papeles. Ella aparece vestida sólo con un traje de baño color verde, una bolsa de mano y una mochila, pero eso sí, con el cubrebocas bien puesto.

De acuerdo con el diario New York Post, se desconoce cuándo y dónde fue grabado el video. Lo que es un hecho es que no sucedió en el aeropuerto deSpirit Airlines, pues un portavoz de la aerolínea confirmó que el clip "no está verificado".