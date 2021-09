"Sin Yolanda, Maricarmen"; conoce el origen de la famosa frase popular en redes sociales

En México existen diferentes frases que, aunque su significado literal suene extraño, son utilizadas frecuentemente por la población, sin importar la región de la que se trate. Frases peculiares para afirmar, negar, saludar y hasta pedir algo forman parte de nuestra cultura. Aunque para las personas que habitamos en el país es algo normal, para aquellas personas que visitan nuestro país por primera vez, pueden resultar confusas.

Una de las expresiones más utilizadas es "Sin Yolanda, Maricarmen", misma que involucra dos nombres propios de mujeres. En el caso de Maricarmen, aunque puede interpretarse como un nombre propio, es la contracción de "María del Carmen", ambos de origen hebreo. El acto de reducir los nombres en una sola palabra también es una práctica frecuente en nuestro país y se aplica en nombres compuestos, como "María de Lourdes" (Malú), entre otros.

La frase es empleada para evitar que la otra persona se ponga sentimental. Foto: Freepik

¿Qué significa la famosa frase?

La versión corta de la frase implica una petición por parte de una persona para que su interlocutor no llore o se ponga sentimental respecto a un tema. También se aplica en situaciones sarcásticas, cuando se trata de un tema relativamente sensible. Gracias al sonido de las palabras, "sin Yolanda, Maricarmen" se puede traducir como "Sin llorar", más aún cuando se consideran las diferentes versiones derivadas de la misma.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, la frase completa es la siguiente: Por Fabiola, sin Yolanda, Maricarmen, que aquí no ha pasado Nancy (o Nadia); tómalo con Carmela y como Zenaida. Al estar compuesta por nombres propios únicamente de mujeres, resulta un tanto más complicada de interpretar para quienes no están acostumbrados al estilo chilango; sin embargo, no debes preocuparte. Ésta es la traducción: Por favor, sin llorar a mares, que aquí no ha pasado nada; tómalo con calma y como si nada.

La frase está compuesta únicamente por nombres propios femeninos. Foto: Freepik

Frase popular

Durante los últimos años, hemos podido atestiguar la forma en la que la frase "Sin Yolanda, Maricarmen" aparece con más y más frecuencia en plataformas digitales, en las publicaciones o los memes que acompañan varias tendencias. Sin embargo, esta frase es tan popular y antigua que el origen exacto se desconoce. Se cree que alguna persona comenzó a unir las primeras palabras y que después, al ver el éxito que esto representaba en el lenguaje cotidiano, los otros nombres se fueron uniendo poco a poco.