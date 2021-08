Niño libera a mariposa y tiene un trágico final; su perro la devora: VIDEO VIRAL

Los niños son muy inocentes y muchas veces no logran dimensionar el peligro. En esta ocasión, el pequeño Ronnie Seddon, niño de tres años, que vive con su familia en la ciudad de Rotherham, Yorkshire del Sur, Inglaterra, se hizo viral por una situación que tiene que ver con este tema. Y es que crió una mariposa desde que era una oruga. Cuando por fin ocurrió la metamorfosis, decidió soltarla para que viviera libre, pero obtuvo una dosis de crueldad.

Muchos se identificaron con el sentimiento del infante y con la situación, pues pese a las buenas intenciones, todo degeneró en algo triste. El niño había cuidado a la larva e incluso la llamó Ralph, día a día miraba su transformación hasta que se convirtió en una hermosa mariposa blanca.

¿Pero qué es lo que le pasó a Ronnie y su mariposa?

En compañía de su padre Danny, Ronnie quería soltar a su ‘mascota’; grabaron el momento, pero justo cuando abrieron el frasco en donde estaba y gritó: “Eres libre, eres libre” y la mariposa comenzó a volar sobre el patio de la casa, pero la tragedia pasó, el perrito de la familia se la comió. "Oh, mierda", externó con sorpresa Danny.

De acuerdo a Daily Mail el padre del menor decidió dejar de grabar, pues aparte del impacto su hijo no ha dejado de hablar de lo sucedido: "Dejé de grabar cuando Ronnie se enfadó. Tiene tres años y durante todo el día no ha dejado de hablar de su mariposa", contó. agregó que Ronnie se enfadó mucho con el can Marvel y se niega a hablar con él. El padre espera que su hijo aprenda algo de esto y se haga más resistente a la frustración, además de que perdone a su mascota y entienda que no lo hizo con maldad. En redes sociales el video no para de ser compartido.

msb