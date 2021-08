“Estos no son mis amigos”: Niño se vuelve viral durante el regreso a clases por sincero | VIDEO

Gran revuelo ha causado en redes sociales la sinceridad del pequeño Emilio, alumno del colegio Adriaen Hanneman en Apodaca, Nuevo León, quien tras ser entrevistado con motivo del regreso a las aulas de manera presencial se volvió viral al declarar sin miramientos que no todos los niños de su salón son sus amigos.

Fue durante un enlace en vivo realizado desde el interior de este centro educativo que el pequeño fue entrevistado con la finalidad de conocer su opinión tras regresar de manera presencial a los salones de clases, pero fue ahí donde el pequeño pecó de sincero volviéndose rápidamente tendencia en redes sociales.

Así, al ser entrevistado el pequeño Emilio, aseguró estar feliz por regresar a clases y no estar con su hermano, con quien dio a entender que discute mucho y no se lleva muy bien; “Estoy feliz de no pelear con mi hermano”, se ve decir al menor.

Pero el momento que se ha vuelto viral y causado gran revuelo entre los usuarios de redes sociales, se dio cuando al ser cuestionado sobre su sentir al volver a ver a sus amigos, el niño fue muy sincero con su respuesta al decir:

“Mire, la verdad estos no son mis amigos, de hecho de todos, de todos no, pero él sí pero a ellos no los conozco”, confesó el pequeño Emilio de forma inocente y sincera.

Usuarios reaccionan a peculiar respuesta de Emilio

Como era de esperar ante tal sinceridad, más de un internauta reaccionó a la respuesta del pequeño, por lo que en su mayoría cientos de comentarios celebraron la sinceridad y el valor del pequeño.

Tampoco faltó quien río a carcajadas o se identificaron con Emilio, destacando el atrevimiento del menor para decirles en la cara a su compañeros que no le caen bien, por lo que el niño se ha vuelto todo un meme y en la nueva estrella de Internet.