Exhiben en redes sociales a mujer que no pagó un préstamo y le llueven críticas

El lunes 2 de agosto, la usuaria de Facebook VG Griss decidió utilizar el poder de las plataformas digitales para denunciar un adeudo por parte de una mujer. De acuerdo con los datos públicos del perfil en cuestión, ambas involucradas son originarias de Monterrey, lo que motivó a Griss a contar su experiencia con tal de prevenir a otras personas respecto al modo en el que fue estafada por alguien que, en algún momento, pidió su ayuda.

De acuerdo con Griss, la también usuaria de Facebook identificada como Perla, un día recurrió a ella para solicitar su ayuda. Aparentemente, la estafadora se encontraba en un momento muy difícil, situación que es conocida por algunas personas que forman parte del mismo círculo social. Perla se comunicó con Griss, quien afirma tener audios de la mujer al borde del llanto, lo que le provocó una gran tristeza.

¿Qué ocurrió?

Perla solicitó un préstamo, situación a la que Griss se negó porque ella no se dedica a ese tipo de negocios, a pesar de que su esposo sí. Después de explicarle la situación, la insistencia de Perla continuó, por lo que Mayra (como indica el enlace de su perfil) decidió dejarle las cosas claras. Las reglas para acceder a prestarle cierta cantidad de dinero eran las siguientes: pagar de manera puntual y aceptar la tasa de interés establecida por el marido de Griss, situación que Perla aceptó muy segura.

Luego de una serie de juramentos, Mayra decidió acceder a prestarle dinero, pues creyó en su palabra. Sin embargo, desde ese momento, Perla le dio largas; le decía que le depositaría la cantidad en cuestión, pero jamás se vio reflejado en el saldo total de su cuenta, le dijo que había sido estafada, que iba a recibir la cantidad necesaria para saldar su deuda y otra serie de mentiras. El préstamo ocurrió hace varios meses, mismos en los que Griss tuvo problemas con su esposo.

Mayra incluso compartió capturas de las conversaciones que mantuvo con Perla. Foto: Facebook

¡Cerró su Facebook!

Ante la desesperación de no recibir su pago, Mayra decidió denunciar públicamente a Yatziri, nombre con el que registró el teléfono de la mujer en cuestión. La gota que derramó el vaso fue que Perla cerró su cuenta de Facebook, abrió una nueva y ya no contesta los mensajes de Griss, quien asegura que la "agarró de su mensa". Denunciarla públicamente fue el único recurso al que la afectada tuvo acceso y, de acuerdo con su lógica, si Yatziri no le pagará, desea que las personas la conozcan por esta clase de acciones.