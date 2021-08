Alumno de Derecho encara a su maestro por presionarlo "a una semana de conocerlo": VIDEO VIRAL

Los estudiantes en México se encuentran en vísperas de regresar a las clases, ya sea de manera presencial o virtual (por la pandemia del Covid-19). Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, el mundo se ha enterado de las situaciones que ocurren dentro de éstas.

Hace poco se viralizó la petición de una persona al querer que se dirigieran con el pronombre elle, lo cual dividió a la opinión pública; sin embargo, ahora llegó otro caso donde el protagonista es un alumno que se quejó por recibir mucha "presión" departe de su profesor.

A través de las redes sociales circula un video del momento donde el alumno de la licenciatura de Derecho le reclamó a su maestro por tener una actitud estricta y a pesar de que él es buen alumno, no puede con situaciones de este tipo. Los hechos ocurrieron en una de las clases virtuales.

"Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", expreso el joven identificado como Alex García, quien no se imaginó que tendría una respuesta inmediata de su profesor ante una situación inusual, pues el ciclo escolar tenía una semana de haber comenzado.

¿Qué le dijo el profesor?

García, quien aseguró que es un buen alumno por ser participativo, dijo no poder con la manera en que llevaba la clase, pues no le agradaba. "Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", continúo explicando el joven. Asimismo, agregó que con él al frente no puede pensar y se queda "en blanco".

Ante tanta queja, que no tampoco fue en un tono que le faltó al respeto, el profesor espero con mirada de asombro a que el estudiante terminara. Al final, le dio una acertada opinión:

"Es que no acepta la presión. Tú quieres que nadie te pregunte", le mencionó a lo que recibió en respuesta: "No, es que me gustan mucho los profes estrictos, me gustan los profes estrictos.". Esto último desconcertó a los internautas, pues el joven se contradijo.