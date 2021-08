Zelda Breath of the Wild: Ésta es la pequeña referencia que seguro no habías notado con Skyward Sword

Uno de los juegos de la saga de Zelda que más ha impactado a todos los fans, es sin duda el de Breath of the Wild, pues ha recibido muy buenas críticas tanto por la audiencia como por los expertos y es que en este juego de acción aventura se logra incorporar muchos elementos de juegos pasados.

El videojuego que salió a la luz en marzo de 2017, es la décimo octava entrega de la serie que salió tanto para Nintendo Wii U y Nintendo Switch, en el cual, como en todos los juegos, Link despierta de un largo sueño, uno que duró 100 años, en un mundo en donde Ganon, El Cataclismo destruyó parte de la vida del reino de Hyrule, por lo que ahora debe encontrar el modo de salvar a todos.

En el juego de Breath of the Wild Link debe liberar los cuatro espíritus de los campeones y liberar a las bestias divinas del control de Ganon, para así poderlo derrotar una vez, junto con la espada que doblega la oscuridad o mejor conocida como la Espada Maestra y ayudar finalmente a Zelda.

El juego de Breath of the Wild verá pronto su segunda parte, después de que anteriormente se estrenará una precuela con el título Hyrule Warriors Age of Calamity, en el cual vemos el reino de Hyrule antes de ser devastado por Ganon.

En la segunda parte, se sabe que Link volverá a volar por todo el reino de Hyrule, siendo la paravela un instrumento indispensable en el juego, además vemos que el castillo se eleva en el cielo, lo que sugiere que muchas batallas ocurrirán en las alturas.

Conexión entre Breath of the Wild y Skyward Sword

En julio pasado, Nintendo anunció que le juego de The legend of Zelda: Skyward Sword se podría jugar en su plataforma de Nintendo Switch, con una mejora significativa en su gráficos pero con la misma historia del juego.

En Skyward Sword Link vive en el reino de Neburia, un pedazo de tierra que fue separado por la diosa Hylia para proteger a sus habitantes, los cuales montan pájaros de varios colores que se llaman Neburis. Pero Link debe bajar a las tierras que están después de la barrera de nubes para salvar tanto a Neburi como a Zelda.

La relación aparentemente es muy simple, el trailer de Breath of the Wild 2 tiene varias semejanzas con el juego de Skyward Sword, como lo es la paravela y el manto sagrado, volar por los aires, el castillo elevado, entre otros detalles más, lo cual podría sugerir que quizá encontremos el reino perdido de las nubes.

¿Cuál es la relación que no habías notado?

Como hemos señalado, el Breath of the Wild es muy grande y existen múltiples referencias a juegos pasados, como lo es la bestia divina Ruta, nombrado así en honor a la princesa Zora, Ruto, que se convirtió en Sabía del Agua en el juego de Ocarina of Time, o también el nombre de Nabooru y la bestia divina Naborías, que Urbosa la campeona cita en su homólogo cuando es liberada.

Adicional a esto, con la expansión del juego, también llegaron otras referencias a juegos pasados, como lo es el casco de Midna, la princesa del Crepúsculo, del juego de The Legend of Zelda: Twilight Princess, o la máscara de Majora, del juego The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Pero existe una pequeña referencia previa que quizá algunos jugadores no habían notado de primera mano y que podría haber sido el primer indicio de que Breath of the Wild y Skyward Sword tienen relación.

Esta referencia a Skyward Sword se encuentra en una de las tantas misiones secundarias que tiene el juego de Breath of the Wild, la se llama “Vuela Alto Globito” que se obtiene en el Rancho del Bosque.

En esta misión, un pequeño niño llamado Charmi, el cual pide a Link que haga volar uno de los barriles que se encuentran a su lado, lo cual se logra colocando dos globos de Octork encima de ellos.

Posterior a la escena del barril volando y el niño muy feliz, él le dice a Link que ha llegado a soñar que hace tiempo todos vivían el cielo y después le comenta que le gustaría ir en globo al país de la nubes y montar un ave que lo llevará por todo el mundo.

En efecto, el pequeño Charmi habla del tiempo de cuando los hylianos vivían en Neburia y montaban los pájaros llamados Neburis, pues el juego de Skyward Sword se considera, dentro de la cronología de The legend of Zelda, el primero de todos.

