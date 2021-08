Horóscopos: Estos SIGNOS deben hacer EJERCICIO y planear un VIAJE este miércoles 25 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes el deseo de explorar más el mundo y estás a punto de tomar una decisión importante para tu vida, es probable que decidas irte a vivir al extranjero o que llegue esa opción a tus manos el día de hoy.

Estás disfrutando poco de los frutos que han comenzado a parecer en tu vida, piensa que trabajaste duro para ellos, no puedes dejarlos pasar así como así, no debes acostumbrarte al éxito sin disfrutarlo, intenta agradecer y a apreciar lo que ya tienes, así como también a las personas que han permanecido en tu vida y te han apoyado por tanto tiempo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

El espíritu rebelde propio de la juventud hará su aparición el día de hoy en la vida de Tauro, es probable que sientas deseos de desobedecer una orden que se te dará porque irá contra tus principios. Es probable que tengas que buscar a alguien que te guíe en este momento, ya que te sientes un poco perdido en la vida y en las decisiones que estás tomando.

Si estás estudiando, necesitas en este momento el comenzar a disfrutar de lo que estás aprendiendo, siempre escucha a tus maestros, no están ahí porque no supieron ejecutar lo que aprendieron, sino por el placer de traspasar conocimiento a las nuevas generaciones.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No dejes que una persona se interponga en tu camino hacia la felicidad, estás dejando que tome muchas decisiones por ti y no te está haciendo bien, si se trata de una relación de pareja reciente, entonces debes comenzar a pensar si seguir o no avanzando en este camino juntos.

No dejes que las trabas que otras personas ponen en nuestra vida te hagan desistir en el camino hacia tus sueños. Si tienes la posibilidad de salir delante de cosas que te han estado mellando tu vida y que no te han dado la oportunidad de crecer, es un buen momento para hacerlo sin arrepentimientos, ya que siempre debemos dejar aquello que no nos está haciendo bien.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es probable que no tengas tiempo para ayudar a un familiar que tiene un problema, pero si puedes buscar a alguien que le asista. El amor necesita que te pongas en mente una meta fija con esa persona especial. Cáncer tiene la posibilidad de explorar muchos mundos en este momento antes de decidir dónde quiere quedarse y comenzar a hacer su vida.

Si tienes que romper con alguien el día de hoy, intenta no hacerlo de manera muy dura, si el motivo es que has conocido a alguien más, intenta decir la verdad, no digas las excusas de siempre, no es bueno que hagas esto, la persona merece saber la verdad, debes ser valiente.

Leo (23 julio-22 agosto)

No dejes de observar tu cuerpo, estás perdiendo forma, vuelve a hacer ejercicio, siempre estás a tiempo. Mentiras descubiertas y engaños que ya no se pueden sostener más serán la tónica del día.

Es probable que en tu trabajo se estén incumpliendo ciertas reglas que quedaron claras desde un principio, no dejes que esto te pase por encima ni permitas una injusticia, si no se respetan los acuerdos, entonces debes tomar acciones contra ello, siempre podrás encontrar un nuevo lugar para desempeñarte.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Necesitas tomar más agua, puede ser en forma de té de hierbas o pura, será bueno para tu salud. Si te encuentras en una buen situación con alguien, entonces debes mantenerte así, ya que podría ser alguien con quien recorrerás mucho camino, cree en el amor y se fiel a tu corazón.

Mirarse hacia dentro significa que debes tomar un tiempo para ti, para descubrir tu interior y los deseos que tienes, así como también los miedos que te están afectando y que impiden tu crecimiento. Todos tenemos algo a lo que le tememos, no por ello vamos a dejar que esto afecte nuestro progreso en la vida, procura no hacer esto y siempre ir en la búsqueda del éxito.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Comienza a pensar en tomar lecciones de meditación o de relajación, siempre es una buena forma de liberar tensiones. Es importante que comencemos a ver el amor como algo hermoso que nos sucede solo si tenemos la capacidad para verlo y sentirlo, no es bueno que dejemos que las cosas se nos escapen de las manos, siempre que tengas la oportunidad de amar, hazlo sin miedo.

No temas a decir la verdad a la persona que estás conociendo, si le has ocultado algo, es momento de hablar con sinceridad y dejar en sus manos la decisión de seguir adelante.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

El trabajo necesita compromiso y dedicación, no dejes de hacer una buena labor, necesitas aplicarte mucho más. Muchas veces debemos aprender a volar por nosotros mismos, no siempre vamos a tener a alguien a nuestro lado que nos estará sosteniendo de la mano para que abramos nuestras alas y logremos despegar, recuerda que es importante el aprender a valerse por uno mismo, no siempre vas a tener el apoyo de otros.

Es probable que necesites un consejo muy importante y vital para tu vida el día de hoy. Un momento financiero estable, pero con deudas que vendrán pronto, hoy recibirás la primera de ellas, ordena tu dinero y podrás salir de cualquier situación que se presente.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tomar una decisión sobre tu futuro, puede ser un proceso muy largo, pero no estás en el momento para darte este tiempo extenso. La diversión es importante, pero también lo es la familia y la vida en pareja, así como también lo es el trabajo y los estudios.

No es bueno que solo le des atención a una parte importante de tu vida, no es la única a la que tienes que poner atención, es momento de poner prioridades y de dar un poco de soltura a algunas partes donde estás poniendo tu atención, no es bueno que le des prioridad solo a una cosa a la vez.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Te sientes con una sensación de confusión sobre tu futuro y eso te llevará a buscar ayuda en alguien que consideras mucho más sabio que tú, no temas a pedir asistencia en esta materia. Si estás en etapa de estudios, lo dicho anteriormente toma mucho más sentido.

El camino puede estar viéndose difuso y difícil para el siempre concentrado Capricornio. Tu espíritu bondadoso y de luchas constante que te caracteriza puede estar pasando por un momento de no saber dónde debe ir, no dejes que esto te suceda, comienza a labrar el camino correcto, toma consciencia de los pasos que das y no dejes que otros te digan todo lo que debes hacer.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El amor necesita que te atrevas a demostrar tus sentimientos, buen momento para la locura en pareja y para devolver un poco la pasión a su vida. Si hace tiempo que estás pensando en hace una travesía romántica con la persona que quieres, es importante que no te midas en materializar esta idea, recuerda que siempre tenemos que intentar hacer reales nuestros sueños.

Estás dejando cosas inconclusas en tu vida, por lo que es muy probable que algunas de ellas vuelvan a tu mente el día de hoy. Cuidado con fallar en un trabajo, ya que si esto sucede, entonces debes volver atrás y comenzar a darle término a lo que no pudiste o no quisiste finalizar.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis podría tener un momento malo el día de hoy, pero será algo pasajero. Es probable que un familiar esté necesitando tu ayuda, si se trata de alguien mayo, hazle un llamado por la tarde.

Es probable que tengas que estar más atento a tu trabajo el día de hoy, recuerda que solo así podrás subir y escalar al lugar que quieres. Cuando sientas que la vida te comienza a mostrar demasiadas puertas y no sabes por cual ir, recuerda que tienes en tu mundo a personas que pueden orientarte bien, pide ayuda el día de hoy.

Frase del día: "Un sueño no se hace realidad por arte de magia, necesita sudor, determinación y trabajo duro" - Colin Powell