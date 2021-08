¿Gokú es asexual? Teoría en redes sociales abre debate entre Comunidad LGBT y fans de Dragon Ball

¿Quién no conoce la franquicia de Dragon Ball? Las personas que crecieron entre la década de los 90 y el año 2000 seguramente crecieron viendo las aventuras de un niño con cola de mono que poseía una fuerza descomunal. Y si hablamos de personas que amantes de la cultura pop, entonces también saben que esta famosa serie animada en realidad tiene su origen en los manga de Akira Toriyama publicados a mediados de los 80.

No importa cómo es que los mexicanos hayan conocido a Dragon Ball ni a Gokú, su personaje principal. Lo importante es que se trata de un importante personaje que llegó para quedarse y que hasta la fecha, sigue gustando a las nuevas generaciones gracias a las nuevas series y películas que han llegado tras la trología 'original' (Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT).

Incluso hasta una película live-action hubo allá por 2009, aunque no fue bien vista por los fanáticos de la saga. Se dice que actualmente está en gestación otra nueva cinta con actores reales, pero ahora hecha por fans llamada Dragon Ball Movie: The Last Stand, pero hasta ahora lo único que tenemos es el siguiente trailer:

Gokú y su sexualidad son tendencia en redes sociales

Sin embargo, Gokú ahora es tema de conversación digital no porque vaya a salir pronto una serie, película o manga, sino porque circula una loca teoría en redes sociales que pondría en duda su orientación sexual e incluso su relación con Milk y su paternidad con Gohan y Goten.

En Reddit, por excelencia la red social de conspiraciones, Acrilou abrió el debate entre la Comunidad LGBT+ y los fanáticos de Dragon Ball, pues enlistó las razones por las que considera que Gokú es asexual. "Dice que nunca besó a Milk y nunca le mostró afecto. La trata como a una buena amiga", precisa el usuario en una clara referencia al capítulo 60 de Dragon Ball Super, donde el saiyajin hace esta confesión.

Es importante precisar que Gokú está casado con Milk (su personaje originalmente se llama Chi-Chi, pero en México se cambió debido a que esta palabra se usa coloquialmente para hacer referencia al pecho de las mujeres). Esto ocurre en el capítulo 137 de Dragon Ball, pero antes, cuando Gokú la conoció siendo aún niños, éste le prometió casarse -aunque no sabía lo que en realidad significaba eso-.

Eso reforzaría lo que se dice sobre los Saiyajin, pues Akira Toriyama, su creador, habría revelado a medios japoneses que esta raza superior es institiva, por lo que su reproducción sería meramente por preservar la espacie más que por mantener relaciones afectivas. Si bien es cierto que Gokú es padre de Gohan y Goten, no sería tan alocado creer que Gokú no siente interés por el sexo y que por ello se casó con Milk, a quien sí quiere y a quien le prometió ser su esposo antes.

Es importante precisar que una persona asexual es aquella que no siente atracción o deseo sexual por otras, sin embargo eso no está peleado con la orientación sexual, pues alguien asexual puede ser heterosexual, homosexual, lesbiana o queer y aún así no sentir deseo por alguien. Eso tampoco le impediría ser buen padre, es evidente.

Gokú está casado con Milk, y es padre de Gohan y goten. Foto: Especial

Reacciones por la sexualidad de Gokú

Tras esta loca teoría en redes sobre la sexualidad de Gokú, se ha desatado un debate entre los miembros de la comunidad LGBT+ y otras personas que encuentran esta situación de lo más normal y que celebran que este popular personaje forme parte de este sector de la población:

Pero, los amantes de la franquicia que insisten en que no puede ser asexual porque está casado y tiene hijos; algunos otros creen que se trata de un 'inclusión forzada' para tener 'a gusto' a los miembros de la Comunidad LGBT+. Otros recordaron que además de pequeño hizo algunos actos que podrían tener connotación sexual, como tocar las partes íntimas de Bulma aunque si analizamos, es una postura un tanto machista y que por tratarse de un niño, no sabría que se trata de un acto 'sexual':

Sin embargo, la teoría de Acrilou también abrió la conversación en torno de otro importante personaje de Dragon Ball que sí podría confirmarse que es asexual: Piccolo, quien nunca ha expresado sentimientos o algún tipo de atracción por alguien, lo cual al parecer podría ser una caracteristica de la raza Namekuseijin, a la que pertenece, en la cual no existen los géneros masculino o femenino y simplemente se reproduce escupiendo huevos.