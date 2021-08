Benito Santos, un diseñador de Jalisco para el mundo

El diseñador Benito Santos es originario de Tepehuaje de Morelos, en Jalisco. Brilló y se dio a conocer por ser quien vistió a Ximena Navarrete, ex Miss Universo, el día de su coronación en 2010.

Benito es uno de los seis diseñadores elegidos para representar a México en la Expo Dubái este año, platicamos con él y esto es lo que nos dijo:

¿Cómo comenzó tu inspiración en la moda ?

Mi primer contacto con fue mi abuela, porque ella bordaba al bastidor y las costureras del pueblo le mandaban sus vestidos para que les dibujara y bordara encima, había mucho vestido de fiesta intervenido por ella en el pueblo. A mi siempre me gustó dibujar.Cuando me aluciné, fue en el momento que llegó la caricatura de Candy Candy, en donde los personajes usaban estos vestidos con holanes, moños y muy femeninos, y, por supuesto, a mi me encantaban. Si te fijas en mis primeros diseños tienen mucha de esta inspiración.

¿Por qué fue entonces que estudiaste medicina?

Yo no sabía que existía esta industria (de la moda) multimillonaria y que va tan ligada al arte. Peo siempre estuve de metiche, pero ya las pague! Porque iba con mi prima, mi tía, con las costureras y metía mi cuchara y yo creo que me querían matar! El mundo de la medicina me dio muchas herramientas, una de las mas importantes fue la disciplina de trabajo. Eso me formó. Las prácticas, las guardias. También me sirvió mucho los cursos de marketing que me dieron cuando trabajé en la industria farmacéutica, me enseñaron a vender, a hacerme a los médicos míos, lo que he aplicado para la moda.

¿Cómo fue tu transición del mundo de la medicina al de la moda?

En 2007 yo represente a INTERMODA, estudiando la licenciatura ejerciendo como Médico. Represente a mi escuela y lo que experimenté ese día emocionalmente y personalmente, se ha repetido pocas veces en mi vida. Una de esas veces fue cuando presenté mi colección en el Ángel de la Independencia que lloré 2 horas sin poder parar por lo que sentí. Y sentí que ahí pertenecía. Y en 2008 me compre una maquina y empecé a confeccionar.

¿Cómo influyo en ti la educación que tus padres te dieron?

Mucho. Me enseñaron la cultura del trabajo. Yo vengo de una familia de clase muy lastimada económicamente. Mi papá tiene una cantina en el pueblo y rentaba tierras para sembrar maíz y plantar caña. Todo el verano la pasábamos trabajando en el campo y los fines de semana en la cantina. Crecí trabajando sábado y domingo. Por eso cuando entre a la industria de la moda, para mi era lo mismo trabajar fines de semana que entre semana. Atiendo clientes cuando sea. Le debo mi éxito a esa disciplina de trabajo que me inculcaron desde pequeño. Estoy acostumbrado a trabajar, no me asusta ni me estresa el trabajo, me gusta, es parte de mi.

¿Cómo fue que comenzaste a trabajar con Ximena Navarrete?

En diciembre de 2009 hice un desfile de beneficencia para una clienta, hice una colección especial, justo había ganado Ximena el certamen nacional. Alguien que me ve ahí y me piden vestidos para unas fotos para Ximena, eran unos vestidos rosas que no tenían nada que ver con los certámenes de belleza. Les dije no va a funcionar, déjenme hacer tres vestidos especiales para ella, se los hice aunque no tenía la infraestructura. Llegue a la sesión de fotos, se lo probo, después me habló para que la vista para la Feria de San Marcos, le hice 4 vestidos y se los quedó. Y a los 15 días me pidió que le hiciera el vestido para el certamen de Miss Universo. Gano en agosto de 2010 con mi vestido. Y de ahí no he parado pues a la semana Adela Micha me buscó después para hacerle el vestido de la conducción del bicentenario de la independencia de México y en consecuencia empezaron a llegar personas tanto de la política como del medio del espectáculo para usar mis prendas.

¿Consideras a Ximena Navarrete como tu musa?

Ella fue la primera que me dio la oportunidad de aceptar mi trabajo y sugerencias. En el momento que la conocí se convirtió en una fuente de inspiración inagotable. Ximena para mí no es sólo una amiga, sino la mujer que ha inspirado más de tres colecciones y muchas sesiones fotográficas, pero sobre todo me abrió un universo de posibilidades para conocer más mexicanas que hoy se han convertido en musas de Benito Santos como Jacky Bracamontes, Galilea Montijo, Bárbara Mori, y muchas más.

¿Qué hace que estas personas depositen su confianza en ti para darte una ocasión única e irrepetible?

Creo que tiene mucho que ver con mi carácter y forma de ser, con la confianza que le das a la persona en el momento que tienes la primera entrevista. La responsabilidad, el ser cumplido y profesional con tu trabajo. Yo le pongo mucha pasión a cada cosa que hago, y doy un buen servicio. Benito Santos no sólo vende un buen producto sino un excelente servicio. Para mi siempre ha sido muy importante darle a mis clientas atención personalizada y “hacerlas mías”, es decir: me las gano siempre.

¿Qué hiciste para que tu negocio sobreviva la pandemia?

Desde antes de la pandemia ya estaba el plan de hacer la línea home y hacer un e comerce muy eficiente. La pandemia aceleró todos los procesos. Lo que puede haber desarrollado en un año lo tuve que hacer en 2 meses, porque necesitaba vender. Perdí el contacto con mis clientas por un año pero el vender en línea hizo que la empresa creciera impresionante.

Eres uno de los elegidos para representar al país en la Expo Dubái, durante la semana de Dubái Fashion México el próximo mes de noviembre. ¿Qué tienes planeado para ese desfile?

Es un mensaje para mí de que las cosas se están haciendo bien de parte de mi empresa, un reconocimiento. Me siento muy agradecido, pero también sé la responsabilidad que se deposita en mí, la cual la tomo con mucha disciplina para poder representar no sólo a México sino también a todos mis compañeros diseñadores. Porque esta vez somos nosotros, pero estoy seguro de que en otra ocasión serán otros. Las cosas se tienen que hacer demasiado bien. Me siento muy feliz de estar seleccionado y enseñarle al mundo lo que somos y lo que hacemos los mexicanos.

