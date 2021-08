Mujer asegura que una hamburguesa triple le arruinó la vida; le dislocó la mandíbula

Una joven de 34 años se volvió viral en redes sociales después de dislocarse la mandíbula comiendo una hamburguesa, así como lo leen, la dama de Reino Unido estaba a punto de comerse una delicia culinaria para los amantes de la carne, una hamburguesa de triple, pero para Holly Strevens el final no fue el mejor, ya que después de la primera mordida terminará con la quijada dislocada.

La mujer afirma que ese día fue el que le arruinó la vida, ya que después de intentar comerse esa hamburguesa triple su vida no volvió a ser la misma; este hecho ocurrió en el 2004, cuando lo que parecía un día cualquiera en casa comiendo una hamburguesa terminó en el hospital y en lo que ella considera una verdadera tragedia.

Strevers recordó ese fatídico día 17 años después en una entrevista con Carters, donde contó que estaba muy cómoda viendo la tele y comiendo cuando escuchó un fuerte ruido y empezaron los problemas, ya que la mandíbula se bloqueaba y desbloqueaba y no la dejaba comer a gusto.

No era lo peor

Después de este percance con la hamburguesa triple, los doctores le tenían una noticia peor a la joven de 34 años, ya que fue diagnosticada con un trastorno de articulación temporomandibular (ATM), es decir, que sufre de dolores en las articulaciones y músculos de la mandíbula, lo que la llevó a realizarse una serie de cirugías para mejorar su situación.

En los 17 años que han pasado desde el incidente, Holly lleva cinco operaciones y 12 tornillos que le han colocado en la mandíbula, pero estos últimos le han ocasionado fuertes dolores y convulsiones no epilépticas y ansiedad, pero eso no es todo, ya que también contó que gracias a esto perdió su trabajo como encargada de una oficina y no puede comer nada sólido ni masticable.

Ahora, la dama espera poder revertir esta situación una cirugía más, misma que podría ayudarle a eliminar los dolores crónicos en el lado derecho de la mandíbula, pero lo que tiene claro es que se arrepiente rotundamente de haberse comido esa hamburguesa, ya que le cambió la vida radicalmente.