Horóscopos: Estos SIGNOS tendrán CITA AMOROSA este domingo 15 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Un alegato en tu contra podría provocar incómodas relaciones en el trabajo, por lo que es probable que tengas discusiones el día de hoy, ya sea con superiores o con tus compañeros, necesitas prestar más atención a lo que haces. Estás experimentando un buen momento laboral y también estás con ganas de conocer a una persona nueva para tu vida, pero antes de hacer esto, debes soltar el pasado y las cosas que pueden afectarte nuevamente.

No dejes de pensar en la belleza de la vida y todo lo que te ha enseñado hasta este momento, tienes una oportunidad de llevar a cabo una tarea importante y un posible viaje de negocios que te dará muchos beneficios más adelante, no dejes de tomar esta opción, podría ser una instancia única que te enseñará el valor de lo que posees ahora.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Una ocasión excelente para recibir una invitación a comer o una cena con amigos, de hecho esto podría ser una realidad el día de hoy, si se trata de algo con tus amistades, entonces aprovecha de ponerte al día con lo que sucedido durante el tiempo que no se han visto.

La vida se organiza de formas misteriosas muchas veces, pero también debemos ayudar a ese proceso, la forma más indicada es mantenerse tranquilo frente a los eventos que van sucediendo y buscando siempre soluciones a los problemas que se nos presentan.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una persona podría llegar a hacer un reclamo el día de hoy, por lo que, si estás pasando por un momento delicado, pídele amablemente que necesitas un poco de tiempo para solucionar lo que te está pidiendo. Día para volver a amar y a darte la oportunidad de concertar una cita con la persona que ha cautivado tu interés.

Necesitas salir más con tus amigos y también pasar más tiempo de calidad con la familia y la pareja, si tienes un compromiso hace tiempo. No todo en la vida puede ser trabajar.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Come chocolate con alto porcentaje de cacao para activar tu mente y ayudar a tu concentración. Cultivar la paciencia no es algo fácil, sobre todo para el impulsivo Cáncer, pero hoy es el momento de poner a prueba esta habilidad en tu vida, no puedes siempre reaccionar de forma abrupta a todas las cosas que te suceden en tu vida.

Necesitas poner más ímpetu en tus tareas diarias, no te gusta fallar y por ello debes estar con mayor concentración en lo que debes hacer. Una persona que está con interés de conocerte ha sido muy insistente en su idea.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tienes un sueño que cumplir, pero está tardando demasiado, las puertas parecen cerradas para ti y no ves otras opciones, no te dejes amedrentar por esto, ya que precisamente esto es solo una prueba más para no decaer en tu intento de lograr lo que te propusiste.

Es momento de presentar a tu pareja a tu familia, si es que no lo has hecho aún y se trata de una persona que conoces hace muy poco, por lo que organiza una junta o invita a tus padres, si es que aún están contigo, a comer a tu casa, necesitas integrar más tus mundos y tu pareja también espera formar más parte de tu vida.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo tiene un excelente momento para disfrutar de quienes más quiere el día de hoy. Tienes un buen grupo de amigos, pero necesitas expandirte hacia otras personas que podrían reportar beneficios en tu vida, no te encierres siempre con la misma gente, podrías conocer a personas muy importantes para tu vida.

Has dejado cosas sin terminar y eso nunca es bueno, probablemente un proyecto que dejaste a medias volverá a tu mente el día de hoy, intenta terminar e intentar que se concrete, no siempre todo resultará la primera vez que trates, algunas veces debes fallar para corregir errores, no te pierdas en el rechazo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El trabajo marcha bien, por lo que tendrás una jornada tranquila y sin grandes contratiempos. Debes comenzar a abrir los ojos a lo que tienes al lado tuyo, probablemente has dejado de ver a los ojos a la persona que amas y estás concentrándote en sus defectos en vez de sus virtudes, recuerda el motivo que los llevó a estar juntos en un primer lugar y comienza a realizar cambios en la relación, para que ésta sea siempre mejor.

Toma consciencia de tus errores, ya que estás cometiendo muchas faltas en el área laboral y esto te puede estar pasando la cuenta, no solo con tus superiores y compañeros, sino también en tus finanzas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Una persona a la que quieres conocer podría rechazar una invitación de tu parte el día de hoy, si esto se ha repetido ya varias veces, es tiempo de dejar de intentar, ya que claramente no tiene interés en ti. Estás perdiendo la capacidad de soñar y eso se está notando en tu desempeño en el trabajo, vuelve a tomar los consejos que recibiste de una persona muy sabia que ya no está a tu lado, nunca dejes de aprender ni tampoco de soñar con cosas mejores para ti y los tuyos.

Es importante que tomes una decisión sobre el lugar donde quieres desempeñarte y mostrar tus talentos, estás en un momento crucial para hacerlo, no siempre tendrás la opción de decidir libremente en todo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Podrías tener un problema de carácter legal el día de hoy, ya sea una multa o una cobranza de una deuda, no dejes de arreglar esta situación y seguir los conductos regulares para encontrarle una respuesta positiva y a tu favor. Fluir con el entorno es una buena forma de evitar conflictos y dolores de cabeza, pero existen ocasiones donde debes hacer escuchar tu voz sin miedo a las represalias por ello.

Si estás pasando por un momento crítico en el trabajo, no dejes de exigir tus derechos, hazte valer siempre frente a todos, si eres considerado como una persona conflictiva después de esto, no te preocupes, siempre podrás encontrar un nuevo lugar donde trabajar.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Una amistad muy cercana intentará hacerte una cita con un conocido, puede que las cosas no funcionen bien, sobre todo si estás con una mala actitud para conocer a alguien nuevo. Es probable que alguien que necesita urgente un tipo de ayuda monetaria te hable el día de hoy, si se trata de un amigo muy cercano y necesita este favor, entonces responde a su petición si es que puedes.

Si sientes que has estado siendo engañado por una persona que quieres mucho, puedes estar en la razón, pero también cabe la posibilidad de que haya sido solo tu pensamiento, no dejes que esto te pase la cuenta y eche a perder una relación, opta mejor por conversar las cosas y pedir absoluta honestidad de parte de la otra persona.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Momentos de soledad podrían estar afectando tu vida y eso lo notan las personas que tienes a tu alrededor. Estás en un excelente momento para pedir un compromiso serio a quien tienes al lado, la vida va bien encaminada y puedes sentirlo, no dejes de hacer esto ni que el temor a dar un paso tan importante te detengan.

Estás teniendo una conexión especial con una persona nueva que ha ingresado a tu vida, si no tienes compromiso, entonces es una buena oportunidad para explorar mejor dicha conexión y descubrir si puede llegar a algo más serio o no. No eres a prueba de errores, por lo que si te has equivocado con algo que has dicho mal frente a tu pareja, es mejor que reconozcas la equivocación y pidas las disculpas correspondientes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Paciencia frente a las cosas difíciles será el mejor consejo para Piscis el día de hoy. Una persona que no veías hace tiempo estará presente en tu mente el día de hoy, podría tratarse de alguien que tiene algún problema, dale un llamado. Una forma de pensar sobre un asunto que te tiene preocupado, será un gran consejo de tu pareja o de la persona que estás conociendo hace poco, te hará bajar los niveles de preocupación que tienes con respecto al tema.

El trabajo estará bien y podrían llegar regalías por una meta cumplida hace algún tiempo, si esto sucede, guarda el dinero extra para los tiempos difíciles. Necesitas darle más espacio a formas nuevas de encontrar tranquilidad, prueba la meditación o ejercicios de relajación.

Frase del día: "Para tener éxito tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso" - Bill Cosby