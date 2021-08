"Ni ganas me dan de rezar por gente necia": Sacerdote llama a vacunarse y su 'regaño' se hace viral | VIDEO

Este jueves 12 de agosto, México acumuló 24 mil 975 casos de covid-19, el pico más alto de toda la pandemia. Ante esta alza de contagios y para hacer conciencia sobre la importancia de vacunarse, un sacerdote en Monterrey, Nuevo León, lanzó un fuerte mensaje al respecto.

El padre Noel Lozano de la Parroquia Cristo Obrero, ubicada en Santa Catarina, mandó una contundente declaración en plena misa transmitida en vivo. El religioso afirmó que quienes no se aplican la dosis contra el coronavirus son unos necios. Esto fue lo que dijo.

"La gente que no se está vacunando es la gente que nos está enfermando a los demás. Alguno me dirá: 'Claro que no, padre'. ¡Claro que sí! Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo, entre la vida y la muerte", contó.