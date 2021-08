Mamá hace pasar a su hija como discapacitada para pedir limosna; indigna en redes

Una madre fue captada mientras vendaba a su hija de un píe y después la colocaba en una silla de ruedas para que aparentara tener una discapacidad y pedir limosna. El video se ha hecho viral en redes sociales y ha indignado a los usuarios.

Los hechos ocurrieron en Bucaramanga, municipio de Colombia, donde una mujer y su hija fueron grabadas mientras se preparaban para pedir caridad cerca de un lugar concurrido.

Al principio del clip la menor se encuentra de pie, sin mostrar ninguna dolencia y después la su madre le comienza a vendar una pierna. Posteriormente la coloca en una silla de ruedas y le da un cartel en el que pide apoyo, ya que asegura es una persona con discapacidad.

El momento fue capturado por Juan Carlos Cárdenas, quien es el alcalde de la ciudad y se dijo indignado ante la situación que estaba ocurriendo ante sus ojos.

"No puede ser, esto no es real ¿Cómo es posible? Al parecer es la hija. Yo estaba cuando ellas llegaron ahí bien vestiditas, es que vea, se le ve hasta el casco que es de clase, ellos estaban bien vestiditos, llegaron y se empezaron a transformar, pero no me la creo, ¿cómo una mamá va a estar haciendo esto con la niña, que al parecer es la hija. No, yo voy a confrontarlos", asegura el alcalde.

Cárdenas no dudó en acercarse a la mujer e increparla. Al ser cuestionada por sus acciones, la madre solo le comienza a gritar que "no se meta en lo que no le interesa".

El alcalde de Bucaramanga subió el hecho a redes sociales como Twitter y anunció que comenzará una investigación en contra de la mujer que obliga a su hija a hacerse pasar por una persona con discapacidad para conseguir un beneficio monetario.

En un primer momento habitantes de Colombia tacharon de falso este video del político. Sin embargo, Melissa Franco, secretaria del interior de Colombia, informó que ya buscan a la mujer y a su hija.

"Activamos la ruta de protección, estamos buscando a esta menor y la Fiscalía también ya inició sus actuaciones para restablecer los derechos de esta menor, estamos atentas a ubicarla lo antes posible".