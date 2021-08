HBO Max: Las mejores películas de Alfred Hitchcock en la app para celebrar su cumpleaños

Este 13 de agosto se celebra el natalicio 122 del director de cine inglés, Alfred Joseph Hitchcock.

Él se involucró en el cine al comenzar a trabajar como diseñador de rótulos para la Famous Players Lasky de Paramount, a los 20 años, lo cual sucedió ante la necesidad de ser el sustento de su familia tras la muerte su padre. Su formación academia iba a ser en ingeniería

Al entrar a trabajar aprendió técnicas de montaje y dirección artística. La primer ocasión en la que se desempeñó como ayudante de dirección fue en la película “Always Tell Your Life”, de Seymour Hicks, en 1922, que no fue concluida porque enfermo uno de los directores.

También dirigió un proyecto denominado “Mrs. Peabody", que tampoco pudo concluirse por problemas financieros y fue asistente de dirección y adaptó “Woman to Woman” de Grahan Cutts.

Hitchcock dirigió su primera película en 1925 y la cual se llamó “The Pleasure Garden”, película que se firmó en Múnich y en Italia. Entre los actores que participaron están: Virginia Valli, Miles Mander, Carmelita Geraghty y John Stuart. Fue una película que tuvo éxito e incluso el periódico London Daily Express lo nombró a como “un joven con cerebro de maestro”.

En total, realizó ocho películas mudas previo a que se diera su debut en el cine sonoro, de acuerdo con información del portal El Correo. Tiene un total de 53 largometrajes.

A continuación te enlistamos las películas que puede ver en HBO Max son:

Rear Window (1954)

The Man Who Knew Too Much (1956)

Vértigo (1958)

Psicosis (1960)

The Birds (1963)

Marnie (1964)

Topaz (1969)

Frenzy (1972)