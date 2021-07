"No tengo ninguna cirugía en el rostro. Sólo me cuido", asegura Gaby Spanic

Desde hace tiempo, la actriz venezolana Gaby Spanic ha salido a desmentir los rumores de intervenciones estéticas en su rostro. Con 48 años de edad, ella asegura que no tiene una sóla cirugía plástica y su apariencia la debe simplemente a que se cuida con distintas rutinas de belleza.

Desde que protagonizó La Usurpadora en 1998, Spanic cautivó al público con su belleza. Luego de una larga pausa, la intérprete regresó a las telenovelas, pero las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, debido a su caracterización como Paola Bracho, personaje que interpretó hace más de 20 años.

Al respecto de los mensajes en su contra, donde la acusan de usar botox y otros tratamientos, la actriz aseguró que no tiene ninguna cirugía estética en el rostro y que los rumores sobre este tema "son tonterías". Para la revista TVyNovelas, Gaby aclaró:

"El doctor es testigo, me ha visto sin maquillaje y está impresionado [...} Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me habían hecho cirugías, y eso es mentira. Lo que pasa es que me cuido", destacó.