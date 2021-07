Ella es Sissi, la hija de Vicente Fernández Jr. que impacta en redes sociales: FOTOS

Sissi Fernández, la hija de Vicente Fernández Jr., tiene encantados a los usuarios de redes sociales, por su gran belleza. ¿Pero quién es ella? Aunque se tienen pocos datos sobre su vida personal, aquí te presentamos algunos de ellos.

De acuerdo con medios nacionales, Sissi se casó en febrero del 2020. El nombre del afortunado es Marcelo Garza Ayala, y la lujosa boda tuvo lugar en la Basílica de Zapopan, Jalisco. Días antes de la boda, la pareja celebró su unión en la playa de Puerto Vallarta.

Sissi también es mamá de una bebé de dos años de edad, Carlotta, a quien obviamente "presume" con frecuencia a través de sus redes sociales, con tiernos atuendos y mensajes llenos de cariño hacia la pequeña.

Actualmente tiene hasta 34 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte fotos con su esposo e hija, sus estilos de ropa, eventos sociales, viajes y vacaciones en familia y más momentos especiales.

Luego de haber desaparecido de las redes sociales durante meses, "el mayor de los potrillos” reapareció el pasado Día del padre, con una foto junto a su novia Mariana González. Recientemente, envió un contundente mensaje a una popular revista.

El pasado 29 de junio, la revista TVNotas lanzó fotografías exclusivas que muestran a Fernández Jr. en una presunta clínica de rehabilitación, donde habría estado internado para desintoxicarse. Además, presuntamente habría "derrochado todo su dinero y parte de la fortuna de sus padres solo por cumplir los caprichos de su novia Mariana González".

Más recientemente, el 5 de julio, Fernández Jr. aseguró a la misma revista que aunque entró a la clínica con su consentimiento, se trató de una experiencia terrible para él, pues durante 66 días no tuvo comunicación con su familia y durmió en una habitación con más compañeros:

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie. [...] Cierran la puerta con candado por fuera, con chapas especiales. Es muy similar a estar en la cárcel... por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó”, detalló.