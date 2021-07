Horóscopos: Estos signos tendrán más DINERO y AMOR para iniciar el domingo 1 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Un amigo te hará una pregunta que quizás puedas considerar extraña, indaga más en el asunto ya que tiene algo que quiere contarte y no se atreve. Amigos muy cercanos tendrán una noticia que darte, será una alegría para tu día, procura darles una visita para felicitarles por la decisión que han tomado o lo que les ha ocurrido.

Estás perdiendo empuje para llevar a cabo tus tareas o para seguir de buena forma tus estudios, puede ser que el día de hoy cruce por tu cabeza la idea de dejar todo hasta acá y buscar otra cosa para hacer, no desistas, aún no has dado tu cien por ciento. El amor está en una buena etapa, pero ha perdido un poco de chispa, prueba jugar más con tu pareja y devolver la pasión al dormitorio.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es momento de compartir con familia y de volver a ser parte importante de la vida de quienes estuvieron ahí durante tu crecimiento. Una decisión importante con respecto al amor te está dando vueltas en la cabeza, si estás en el momento de separar los caminos con tu pareja por posibles peleas que han tenido, es mejor que te sientes a meditar sobre el asunto, puedes arrepentirte más adelante.

Una familia que conoces está pasando por un mal momento a causa de una posible estafa o fraude que les han hecho, trata de ayudar en lo posible. Si te has distanciado mucho de tus padres, asumiendo que aún están contigo, es momento de darles una visita y de ver si todo está bien con ellos.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Quienes estén bien en su relación de pareja, podrían recibir malas noticias con respecto a un proyecto que tenían juntos como familia, siempre pueden comenzar de nuevo, saldrán fortalecidos de esta situación. Si estás enfrentando un problema grave con respecto a las finanzas, hoy podrías ver una solución factible para salir de este mal tiempo, lo que te hará estar con mayor tranquilidad y con mejor ánimo para enfrentar la jornada, que viene particularmente llena de nuevos aprendizajes.

Ese nuevo proyecto en el que has estado trabajando presentará sus primeras fallas el día de hoy, por lo que no te des por vencido, todo lo puedes mejorar sin necesidad de botar lo que tanto te ha costado.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tienes la oportunidad de vivir un momento muy bello junto a alguien muy querido el día de hoy, no lo desperdicies preocupándote de las cosas que no están funcionando bien en otra parte de tu vida, mejor apóyate en tu pareja, siempre está ahí para sostenerte e impulsarte a ser mejor.

Parte importante de una relación es la intimidad de pareja y esto bien lo sabe Cáncer, ya que se caracteriza por ser un buen amante. Si tu vida amorosa se ha enfriado un poco, es momento de tomar las riendas y entregar más pasión de tu parte y por supuesto solicitarla de tu pareja.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tendrás la oportunidad de ayudar a una persona desconocida en la calle, no dejes de hacerlo, el Universo siempre te regresará lo bueno que hagas por los demás, sobre todo cuando es sin ningún interés de por medio. Aún no es momento de moverte de ciudad o de tomar un empleo distinto al que tienes, es mejor irte a la segura y mantener lo que has logrado por un tiempo más.

Los riesgos son buenos, pero hay momentos y momentos para tomarlos, hoy no es ese día. Disfruta más a tus amistades, ya que las estás dejando de lado por la búsqueda de solo éxito profesional, lo que pese a estar muy bien, puede llevarte a estar muy solo en un tiempo más.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes de aprender y de buscar conocimiento, hoy te encargarán un trabajo que puede resultar complicado porque has dejado de lado los estudios sobre el área donde te desempeñas, recuerda que uno nunca logra saberlo todo, en especial sobre temas muy específicos del tipo de trabajo que haces, vuelve a tus libros o apuntes y lograrás realizar la tarea encomendada sin problemas.

Si eres estudiante, es momento de decidir lo que quieres hacer con tu vida más adelante, así como también los ideales que vas a seguir durante tu vida y por los cuales vas a luchar.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Una persona que antes te frecuentaba mucho, volverá a contactarte para ponerse al día, puede ser una buena oportunidad para distenderte y olvidar un poco el trabajo. Una persona de edad madura está necesitada y tú puedes ayudarle, ya que es miembro de tu familia cercana, no dejes de hacerlo, porque puede estar pasándolo muy mal.

Así como los trapecistas en un circo confían ciegamente en que su compañero va a lograr tomarlos cuando dan el salto de un lado a otro, tú debes hacer lo mismo con tu pareja, confiar en que va a poder apoyarte en todo y tú también harás lo mismo a cambio, solo por el hecho que se aman y quieren compartir la vida juntos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Los que se encuentren en una etapa madura de la vida deben tener cuidado con los engaños, ya sea en línea o vía teléfono, hoy podrían caer presa de un fraude, cuidado. Tomar el control positivo de las cosas que van sucediendo en tu vida y en la de tu familia puede ser bueno a veces, pero también debes dejar que los otros hagan su parte y crezcan en este ámbito.

No decidas todo lo que se hará en tu hogar, existen más personas que pueden tomar el liderazgo de vez en cuando, debes aprender el día de hoy a aceptar las decisiones de los otros y a seguirlas sin problemas, así como también ellos han seguido las tuyas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Aún no es momento de pensar en entablar una nueva relación, especialmente si has tenido un rompimiento reciente. Si estás en proceso de conocer a alguien que te gusta y con quien quieres comenzar algo serio, no te detengas, pero si aún no has conocido a alguien, es mejor pasar un tiempo más así, ya que debes conocerte un poco más a ti mismo.

Si necesitas un tiempo aparte de una relación de pareja que ya lleva bastantes años, no dudes en pedirlo, probablemente la respuesta no será muy positiva de parte de la otra persona, pero si explicas bien lo que te está sucediendo encontrarás comprensión.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si tienes hijos, debes tener cuidado con las amistades que están frecuentando, es probable que hoy seas testigo de una situación poco agradable que involucre a tus hijos y sus amigos. Estás deseando mucho que el éxito llegue pronto a tu vida, lo deseas tanto que comienzas a perder el norte, no te apresures, aún no llegas al punto que necesitas para que todo comience a marchar como la planeaste.

El trabajo anda bien, el equipo en el que te encuentras está avanzando y necesitan seguir realizando una buena labor entendiendo que si gana uno, ganan todos. Llegarás en algún momento a disfrutar todos los frutos de tu trabajo, pero antes deberás esforzarte más, ya que éxito no solo significa estar bien en lo económico y en lo laboral.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un llamado de trabajo que has estado esperando ocurrirá el día de hoy, por lo que puedes dejar esa ansiedad provocada por el hecho de que aún no encuentras un lugar para desempeñarte. Te llegará un mensaje de parte de una persona que creías ya no se acordaba de ti, será en un tono de romance, por lo que si estás sin compromiso podrías pensar en dar una nueva oportunidad, ambos han cambiado y podría ser tiempo de estar juntos.

Un buen consejo es que comiences a leer más, sobre todo lo que está ligado al tema en el que te desenvuelves, te sorprenderás de lo mucho que te has perdido en cuanto a nuevas teorías o modelos de estudio.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Ten cuidado con los enojos descontrolados, pueden provocarte migrañas por las noches. La persona que tienes a tu lado como pareja te hará una pregunta que te será difícil responder, no temas a decir la verdad. Comienzas a estancarte en el trabajo y en los estudios, necesitas urgentemente comenzar a estudiar más o a buscar nuevos retos que te permitan salir de este estado.

Si tienes una pareja y se llevan muy bien, eso también forma parte de tener éxito en la vida, aprecia más a tu pareja, te hará saber el día de hoy que estás dejando de lado su compromiso. Los amigos y la familia también son importantes y hoy es un día excelente para darles una visita o disfrutar de un paseo juntos.

Frase del día: "Cuando tienes dinero, solo tú recuerdas quién eres. Pero cuando no tienes dinero, todo el mundo olvida quién eres. Así es la vida" - Bill Gates