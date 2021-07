Esta canción de Queen es la mejor para levantarte el ánimo, lo dice la ciencia

La música no sólo es un producto de entretenimiento. Puede cambiar tu ánimo en un segundo, y es que la influencia de la música en el cerebro y el cuerpo es un campo de investigación en constante crecimiento desde hace décadas. Recientemente el Instituto Max Planck de Estética Empírica acaba de publicar el estudio "Melodías virales", que examina el comportamiento de los oyentes durante la pandemia de Covid-19 y determinó cuál es la mejor canción para ponerte de buenas.

En esta investigación participaron 5 mil participantes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, India y Estados Unidos durante el primer confinamiento por coronavirus de abril a mayo de 2020. Más del 50% respondió que escuchan música para hacer frente al estrés emocional y social.

La música, sostiene la directora del departamento de música del Instituto, Melanie Wald-Fuhrmann, ha logrado ser reconfortante: "Las letras suelen dirigirse directamente a la gente con un 'tú' o un 'nosotros', lo que hace que los oyentes se sientan involucrados como individuos", agregó.

Muchos se han deprimido en los últimos meses. Foto: Especial.

¿Cuál es la mejor canción para recuperar el ánimo?

Prácticamente en todo el mundo se ha registrado un aumento en el número de personas que solicitan ayuda por problemas de salud mental, pero el número y las cifras aún están por determinarse, pero para muchos, los factores positivos de la música son indiscutibles. Está demostrado que libera endorfinas y puede tener efectos de bienestar similares a los del sexo, la comida, las drogas o el deporte. Algunos estudios, no concluyentes, sostienen que se generan anticuerpos y, por lo tanto, un fortalecimiento del sistema inmunológico.

Jacob Jolij, neurocientífico del Instituto de Psicología Experimental de la Universidad de Groningen, investigó, según recoge la DW, en 2015 qué impacto en los oyentes tienen el ritmo, las letras positivas y la tonalidad mayor o menor; descubrió que El 45% de los encuestados utiliza la música para levantar su estado de ánimo.

Como parte de las conclusiones del estudio se creó una lista de canciones no oficial, pero científicamente respaldada, en torno al buen humor: según las conclusiones de Jolij, "Don't Stop Me Now" de Queen encabeza el top, pero está de seguida de Abba ("Dancing Queen"), los Beach Boys ("Good Vibrations"), Billy Joel ("Uptown Girl") y Cindy Lauper ("Girls Just Wanna Have Fun”).

msb