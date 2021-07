Jeffrey Dahmer: la historia detrás de "El Carnicero de Milwaukee" I PODCAST

Jeffrey Dahmer alcanzó la fama de una manera espeluznante con el nombre de "El Carnicero de Milwaukee", ya que desmembraba a sus víctimas, la mayoría hombres, una actividad que parecía no afectarle sino le provocaba placer. Jeffrey creció en esta ciudad de Wisconsin, Estados Unidos y como en muchos casos de asesinos seriales, su niñez debió llamar la atención de sus padres aunque no fue así, ya que desde pequeño su curiosidad lo llevó a maltratar y torturar animales. Jeffrey tuvo una infancia feliz. Su padre Lionel y su madre Joyce le dieron cariño desde pequeño, algo que no sucede habitualmente con la mayoría de los asesinos en serie.

Jeffrey Dahmer tenía una especie de curiosidad por lo siniestro, pero aquel niño rubio de ojos azules provocaba más ternura que temor. Quizás ese fue un primer error. Llegó a tener su propio cementerio de mascotas, a las cuales torturaba, cercenaba pero sobre todo le gustaba coleccionar.

Un suceso marcaría su vida: la separación de sus padres. Fuera por la causa que fuese, este terrible acontecimiento lo orilló al alcohol y el consumos de drogas. Dos características que tiraron su futuro por la borda y le acabaron convirtiendo en un marginado social. Su sexualidad fue otra revelación que lo condujo a retraerse más con la sociedad.

A sus 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Semanas después de su graduación, Jeffrey se encontraba deprimido y alcoholizado así que salió de casa. En el trayecto recogió al joven Steven Hicks, quien pedía un aventón, así que decidió auxiliarle, se lo llevó a casa y lo estranguló. No sólo bastó con arrebatarle la vida, pensó que era buen momento de aplicar lo que había hecho por años con los animales y lo cercenó, cada parte del cuerpo lo fue colocando en un par de bolsas negras en el maletero del auto y emprendió nuevamente camino para deshacerse de él, sin embargo, un agente lo detuvo. Su tranquilidad y seguridad permitió que el policía no sospechara de él y lo dejará partir. Un gran error que costaría la vida de una decena más de personas.

Una tras otra víctima, más jóvenes fueron presas de sus encantos y de su locura. Fueron asesinados, desmembrados y resguardados para placer de Jeffrey.

Su carrusel de crímenes continuó hasta finales de julio de 1991. Fue entonces cuando su última víctima logró escapar de la casa de Dahmer y avisó a las autoridades. Y así como en una película de horror, los agentes registraron el apartamento de Jeffrey y se toparon con el escenario más escalofriante que pudieran imaginar; restos y restos de una multitud de personas, fotos que este asesino se había hecho con las víctimas, cuerpos a punto de ser desmembrados y hasta una cabeza cortada en el congelador. Fue detenido.

Fue enviado a prisión donde recibiría una condena vitalicia por el asesinato de 17 hombres. Sin embargo, en 1994 fue asesinado dentro de la cárcel a causa de una paliza propinada por otro reo.

