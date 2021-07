Tiktoker OFENDE a mexicanos tras quitar con AGUA el CHILITO a los Takis | VIDEO

En redes sociales se ha viralizado el video donde una mujer estadounidense comparte su snack favorito, pues se trata de una fritura muy famosa en México, los Takis Fuego.

TAKIS. Foto: Barcel

¿Por qué se hizo viral?

A través de un video de TikTok, la usuaria identificada como Emily Zugay asegura que en los últimos días esta fritura hecha a base de maíz con un polvo de chile sumamente picoso y delicioso se ha vuelto su refrigerio favorito.

"Les voy a enseñar mi snack favorito del momento, se llaman Takis. Pero, son algo picosos para mí... así que le pondré agua", se escucha a la joven decir en el TikTok.

Sin embargo, la mujer no lo come como la mayoría, ya que antes de consumirlo prefiere retirarle el chile con agua de la llave hasta dejarlo totalmente remojado para que no pique.

“Receta de Takis”, se lee en el pie del video, el cual ya tiene 1.5 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios, la mayoría de mexicanos, quienes se mostraron ofendidos y reaccionaron.

Usuarios reaccionan ofendidos

“¿Qué es esto?, me duele, me quema, me lastima”, “Mejor no compres nada y hazte una tortilla dorada” y “¿Todo bien en casa amiga?”, fueron algunas de las reacciones.

A su vez, otros usuarios le recomendaron a la tiktoker que lo mejor será comprar otro tipo de Takis que tengan menos chile o mejor consumir tortillas, tortadas o algún otro alimento de maíz con un sabor parecido.

Foto: Captura / TikTok / emilyzugay

TikToker hace bromas

A pesar de que muchos usuarios se mostraron ofendidos, la mayoría del contenido de esta tiktoker son videos donde hace bromas y cosas fuera de lo común, así que probablemente el video de los Takis solamente fue una broma.

PAL