Así DAÑAS tus OJOS si pasas más de 3 horas frente a la pantalla ¡Cuídalos en el HOME OFFICE!

Sea en una oficina corporativa o como la nueva normalidad ha impuesto con la opción de hacer home office, pero millones de profesionistas pasan una buena cantidad de horas frente a la pantalla de una computadora. Día con día se exponen a esta situación, sumado a las otras horas que pasan mirando el teléfono móvil.

De acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pasar más de tres horas diarias frente a algún tipo de pantalla digital, puede derivar en sufrir algún síntoma por síndrome visual informático (SVI), todo esto hasta en un 90%.

Ante esta situación, sucesos comunes como contemplar un atardecer o ser testigo del nacimiento de tus hijos, son hechos que podrían estar en riesgo de mirarlos con seguridad.

La pandemia trajo más pantallas a nuestros ojos

Con la llegada del trabajo remoto, muchas personas empezaron a trabajar de forma híbrida, ya sea en su casa o en una oficina y pasando más tiempo frente a la computadora, la tableta o el teléfono celular.

Sumado a esto, se generó un mayor uso de estos dispositivos como una herramienta de entretenimiento para ver series y películas por las plataformas de streaming. Por si fuera poco, muchos estudiantes deben pasar horas frente a la computadora para sus clases en línea.

Con el uso de los dispositivos electrónicos por largos periodos aumenta la posibilidad de presentar algún problema como:

Fatiga visual

Ojos rojos o secos

Visión borrosa o cansada

A los síntomas anteriores se les conoce como el Síndrome Visual Informático (SVI), una afección temporal que surge por pasar períodos prolongados e ininterrumpidos mirando una pantalla y que quizá más de una vez has vivido pero no le has prestado atención.

Cuida tus ojos de esta manera

El cuidado de tus ojos es vital en tu vida diaria; estas son algunas reglas que te ayudarán a protegerlos y mantener una buena salud visual:

También recuerda que debes visitar al oftalmólogo al menos una vez al año para detectar posibles disfunciones como miopía, astigmatismo o hipermetropía.

Evita la luz azul: Utiliza dispositivos en modo nocturno, una función inteligente que a través de un filtro elimina los colores azules de tu pantalla, evitando con esto afectar la calidad de tu sueño.

Descansa por lo menos 15 segundos cada ojo al menos cada media hora. Con esto evitarás que los ojos se acostumbren a trabajar a una misma distancia. Oculta o desplaza las aplicaciones más usadas a la pantalla secundaria para evitar el acceso, así como desactivar las vistas previas de las notificaciones, evitando que tengas curiosidad por revisar tu dispositivo y dándole un descanso a tus ojos.

Activa el “Modo Lectura”. Esto hará más agradable la lectura en la pantalla, cuidarás tus ojos al activar la pantalla en blanco y negro porque reduce los estímulos al cerebro provocados por colores vibrantes que pueden alterar el ambiente alrededor

Humedece tus ojos. Procura humectar tus ojos durante todo el día, ya sea con gotas sin medicamento o parpadeando constantemente. Parpadea normalmente para humedecer tus ojos, así evitarás fatiga visual o el llamado síndrome del ojo seco.

Descansa la vista cada 20 minutos, esto ayuda a relajar la visión. En algunos dispositivos se puede activar la tecnología “Zen Mode” que es una invitación a desconectarte y, donde no podrá enviar mensajes, abrir aplicaciones o navegar por las redes e internet, únicamente podrá recibir y hacer llamadas de emergencia.

Para finalizar, lo más importante es que todo lo anterior sirva para que no te pierdas grandes momentos en tu vida. Crea tu propio bienestar sacando provecho a la tecnología y sus mejores usos, esto ayudará a fomentar mejores hábitos y cuidar tu salud.