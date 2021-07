Oso ataca a su entrenadora en pleno show circense: VIDEO FUERTE

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un imponente oso negro ataca a su entrenadora en pleno show circense, por los que las escalofriantes imágenes se hicieron virales en redes sociales y nuevamente se abrió el debate por el uso de animales en este tipo de espectáculos.

De acuerdo con información emitida por diversos medios internacionales, el aterrador momento ocurrió en la provincia de Kémerovo, en la ciudad Berezovky en Rusia y aunque no se especificó la fecha de los hechos, se sabe que ocurrió recientemente y que el acto que presentaban lleva por nombre “los osos conducen”, el cual, evidentemente, tiene como elemento central a uno de estos imponentes mamíferos.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que el animal camina erguido sobre sus dos cuartos traseros, sin embargo, repentinamente se abalanza contra la mujer y trata de morder una de sus piernas, no obstante, el ataque no es tan intenso y luego de alguna serie de jaloneos y la intervención de otros dos domadores, la situación no pasa a mayores, sin embargo, no fue el único ataque.

En otro momento del video se aprecia que el oso está sentado sobre un banco y cuando la mujer que había atacado previamente pasa cerca de él, intenta nuevamente atacarla y lanza un manotazo y se baja del banco para correr a atacarla, sin embargo, uno de los entrenadores se atraviesa e impide que el animal logra su cometido de lastimar a la entrenadora.

Reacciones en redes

Tras la difusión del video, las imágenes del ataque del oso a su entrenadora se hicieron virales en diversas redes sociales donde ya cumula miles de reproducciones, además, se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas y abrió nuevamente el debate sobre la prohibición de animales en este tipo de espectáculos.

Una de las tendencias clara que se pudo detectar entre los comentarios de los usuarios es que existe cierto repudio en contra del uso de animales en espectáculos circenses y algunos usuarios de las redes aseguraron que la reacción del oso fue una consecuencia del estrés derivado de los condicionamientos físicos a los que son sometidos en su confinamiento diario.

Otros ataques

El tema del uso de animales en espectáculos circenses se ha mantenido como uno de los más urgentes temas de conversación en Rusia pues en las últimas semanas han salido a la luz otros ataques de animales en este tipo de espectáculos y uno de ellos fue reportado en la ciudad de Barnaúl, donde un ciervo atacó a su entrenadora ante la mirada atónita de decenas de espectadores.

Tras estos hechos, la entrenadora del animal resultó con algunas lesiones leves y la compañía circense comunicó a los medios que este tipo de situaciones son muy raras y que la reacción del animal se originó debido a que pudo sentirse asustado o desubicado por cambios en la utilería del espectáculo, enfatizaron que el mamífero no sería castigado por estos hechos, no obstante, se generó mucha polémica alrededor del tema.

Con información de Actualidad RT