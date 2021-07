¡El Macho! Hombre se tatúa con herramienta para marcar caballos | VIDEO VIRAL

Los tatuajes son una forma de expresión o un diseño que da un significado a un momento, idea o código que rige a una persona, aunque también solo es una simple forma de adornar el cuerpo, usando principalmente una tinta que quede impregnada en el la piel; sin embargo, existen una y mil formas de marcar la piel como lo es el marcaje de ganado, técnica que utilizó un hombre para tatuarse dos figura con esta herramienta.

Existen diversas formas de hacerlo; la primera, poner este herraje al rojo vivo colocarlo en una de las piernas del caballo o la vaca, y también se utiliza este fierro con nitrógeno líquido para poder hacer igual el marcaje. Este "fierro" debe estar registrado en la asociación ganadera para poder comercializar al ganado que posee el dueño.

Tatuado con herramienta... ¡para caballos!

Como sabes, este tipo de herrajes o herramientas, se utiliza para marcar al ganado como las vacas, caballos, mulas y hasta búfalos, he de ahí la famosa frase de las mamás que no aceptan que sus hijos se tatúen: "¡Si no eres vaca!"; sin embargo un hombre ha decidido utilizar esta técnica para poder tatuarse no solo.

De esta forma, un video circula por las redes sociales, de un hombre que se deja ferrar con un diseño característico de marcar a un ganado en el que sin gestos ni llanto, se dejó acercar esta herramienta al abodmen para que pudiera tatuarse este diseño, mismo que era un tipo de corona con una cruz religiosa.

El hombre que marca al señor de no más de 40 años, le cuestionó si le dolía que le estuvieran colocando el herraje, a lo que él respondió con una risa burlona, denotando que no le dolía en lo absoluto y dejó que siguieran marcandolo, pero, después de unos cuantos segundos, el hombre se quejó y continuaba fumando como si fuera un acto normal que se realiza a diario.

"El Macho"

No contento con el primer diseño, se marcó un segundo diseño el cual era de una estrella, sobre su pectoral, e inmediatamente y sin aviso, se colocó una estrella con otro modelo de herraje en el pectoral.

"Usted es un vivo bravo, verdad", se escucha decir al "tatuador"







El video ya alcanza los más de 150 mil reacciones en Facebook, y más de 17 mil comentarios haciendo referencia al icónico personaje de "Mi Villano Favorito 2", "El Macho", rival de origen mexicano que enfrenta Gru. entre otros comentar donde destacaban su valentía y coraje de hacer esta gran hazaña, que nadie se atrevería.

Si bien es cierto, los tatuajes son una técnica milenaria en la que era símbolo principalmente de pertenencia a un grupo en particular en muchas partes del mundo, pero con el tiempo tanto la técnica de plasmar un tatuaje fue modificada de usar palillos y tinta, a una sofisticada máquina de agujas con un pequeño motor, donde esta herramienta lo hace el trabajo más rápido y eficaz que con las técnicas de tatuado de la antigüedad.

