Covid-19: ¿Se pueden evitar los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca?

La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca, empresa farmacéutica con sede en Reino Unido, está relacionada con la aparición de diversos efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas, dolor muscular, dolor de articulaciones, sensibilidad en la zona de aplicación, fatiga, escalofríos y otros síntomas, por lo que una de las dudas más comunes entre las personas que están por recibir este fármaco, primera o segunda dosis, es si es posible prevenir estos efectos secundarios y de ser así cómo hacerlo, por lo que a continuación te decimos todo lo que tienes que saber al respecto.

De acuerdo con información emitida por el Dr. Elmer Huerta para CNN, las reacciones posteriores a la vacuna no son una regla, pues estas dependen del organismo de cada persona que reciba el fármaco, sin embargo, recalcó que las apariciones de estos efectos negativos no están relacionados con la fortaleza o debilidad del sistema inmunológico por lo que en caso de no presentar alguno de los síntomas antes mencionados, no significa que el organismo ya no esté vulnerable a estas reacciones o viceversa.

Otra de las consultas que se le hizo el Dr. Elmer Huerta estuvo relacionada con la lactancia pues le cuestionaron si era posible que una mujer, quien ya tiene completo su esquema de vacunación contra el Covid-19, transmita anticuerpos a sus hijos a través de la leche materna. La respuesta del galeno fue negativa pues argumentó que, los anticuerpos al estar integrados en la leche materna son proteínas y al pasar por el sistema digestivo del menor se desintegran, por lo que no se aprovechan correctamente y señaló que la única forma de aprovechar estos anticuerpos producidos es a través de los anticuerpos monoclonales, los cuales son inyectables de frente a la sangre.

¿Cómo se puede identificar que la vacuna sea auténtica?

El galeno dejó en claro que, en la sede de aplicación no hay manera de corroborar que el fármaco aplicado es auténtico, sin embargo, señaló que lo que se puede hacer es verificar que todos los componentes para la vacunación hayan sido manipulados por personal del sistema de salud autorizado por el gobierno para evitar cualquier confusión, además, recomendó no adquirir vacunas que no estén autorizadas por el gobierno.

¿Funciona la vacuna Sputnik V contra nuevas variantes del Covid-19?

El Dr. Huerta mencionó que, hasta el momento, no han sido publicados resultados de estudios científicos que confirmen la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V contra nuevas variantes del Covid-19 como la Delta, sin embargo, recordó que, Denis Logunov, el subdirector del instituto Gamaleya de Moscú, ha declarado que tiene una eficacia del 92% de eficacia ante esta variante del virus por lo que el único sustento que hay hasta el momento, es la palabra de Logunov.

Con información de CNN