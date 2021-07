Covid-19 puede ocasionar secuelas a largo plazo, a pesar de estar vacunado, alerta especialista

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la atención de la influenza, aseguró que a pesar de que las personas ya están vacunas contra el Covid-19 todavía se pueden infectar y padecer secuelas a largo plazo.

En entrevista con Ana María Lomelí y Julieta Santos, en Hagamos Agenda a través de El Heraldo Radio, el médico especialista resaltó que ha presenciado un fenómeno postcovid en personas que ya tuvieron la enfermedad, pero ahora están presentando problemas como la depresión, insomnio y dificultad para respirar.

Ante esta situación, Macías pidió a las personas que ya se contagiaron mantener una atención puntual de su salud, esto con el objetivo de llevar un control y evitar que pudieran tener complicaciones que no se ven a simple vista.

De la misma forma en que lo vienen haciendo las autoridades, el infectólogo exhortó a las personas que no han recibido sus vacunas contra el Covid-19 a evitar la movilidad de no ser necesario, debido a que no se puede retomar la vida que se tenía hace año y medio antes de que llegara el virus.

Consideró que la tercera ola de contagios es consecuencia de la falta de cuidados por parte de la población, además de que el virus va estar cambiando constantemente y aquellos que no se han contagiado eventualmente lo harán, "por eso es importante estar vacunado, porque éstas ayudan a que las personas no se mueran".

En cuanto al regreso a clases que ha estado mencionado el gobierno federal, Alejandro Macías dijo que se tiene que evaluar las condiciones en que se vuelven a las aulas, pues los menores no se deben exponer; sin embargo, "eso de tener centros nocturnos abiertos y escuelas cerradas no me hace tanto sentido".