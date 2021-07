Con este truco, podrás saber en qué plataforma de streaming está la película que buscas

Si en alguna ocasión te has preguntado en qué plataforma o cuándo se estrena la serie que has estado esperando o la película que está en tendencia y no lo recuerdas, no te preocupes, te tenemos la solución en un clic.

Just Watch es una plataforma en la que se puede encontrar fácilmente dónde ver las películas y las series en streaming, ya sea en Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV y otras que están disponibles para ver contenido online.

La plataforma te mostrará lo que quieres ver, además te indicará dónde puedes encontrar ese contenido, y si por alguna razón no es posible, te mostrará las novedades sobre lo más visto que se esté viendo en ese momento de acuerdo con tu ubicación geográfica.

Para comenzar a utilizar los servicios es necesario instalarla desde Play Store y entrar al menú hasta la pestaña "buscar", una vez en la plataforma, escribes el título de la película o serie que deseas ver y de inmediato se desplegará el resultado de los sitios en los que puedes verla.

Los resultados de las búsquedas y la información proporcionada por Just Watch, provienen de sitios de internet como IMDb o Rotten Tomatoes, dos de los sitios web que cuentan con robustas bases de datos de las películas online que puedes encontrar en la red.

Funciones alternas y divertidas

Otra de las funciones innovadoras de la plataforma es la búsqueda a la inversa, una herramienta que te ayudará a buscar la película o la serie con solo teclear el tipo de historia que quieres ver, el sitio hace una búsqueda y te devuelve los títulos más cercanos a lo que quieres.

Para poder usar esa función lo único que debes hacer es encontrar el espacio que dice “Sinopsis”, ingresas el texto con el tipo de película que quieres ver y enseguida se despliegan los resultados en pantalla de acuerdo con lo que indicaste en el recuadro (algo similar a lo que puedes hacer en YouTube).

La única restricción es que por el momento, esta función solo se puede utilizar en la página de Just Watch en inglés, sin embargo, entre sus ventajas destaca la vista en dispositivos personales, ya sea celular o tablet o desde una computadora.

También destaca el hecho que Just Watch responde a las consultas tanto de los usuarios registrados como de los invitados. Sin embargo, contar con una cuenta pagada te permite navegar sin publicidad y registrar una lista de reproducción según las diferentes plataformas y dispositivos.