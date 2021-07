VIDEOS | Del ‘Toluco’ hasta el gol de oro, las mejores narraciones de Martinolli

No cabe duda alguna que el equipo deportivo de Azteca Deportes sabe ponerle sabor a los partidos a pesar de que muchos de ellos son (como diría el ‘Tuca’) moleros, sin embargo, en los últimos años el equipo comandado por Cristian Martinolli nos ha dejado narraciones épicas que no podemos dejar pasar, a propósito de la historia de amor del miércoles 14 de julio durante el partido entre México y Guatemala por la Copa Oro.

Si no estás muy enterado del asunto, te dejamos el resumen, el partido que terminó tres goles a cero a favor del tricolor tuvo un aderezo especial, ya que alguien de la producción de Azteca encontró a una pareja muy singular, un mexicano con su playera del TRI y una chica estadunidense que por lo que se veía al inicio, fue más por fuerza que de ganas, pero cuando del amor se trata, no hay pero que valga.

Entre los goles de Funes Mori y el estira y afloja de la pareja de tortolos, Martinolli, Luis García y Zague, armaron toda una historia de amor que tuvo sus frutos cuando el famoso ‘Toluco’ se transformó en Pancho Villa y conquistó en territorio enemigo al amor de su vida, convirtiendo el partido entre ambos combinados en una fiesta que tuvo su repercusión en redes sociales, pero, este episodio no es el único, así que te dejamos otras narraciones que han marcado el estilo de Cristian (por cierto, no le avisen al ‘Piojo’ Herrera, a lo mejor no le gusta).

En el mundial de Brasil 2014, en un partido de alarido entre México y Brasil, Paco Memo Ochoa fue propuesto para ir directo al Corcovado, “con las manos estiradas, con la ingle, de buche, de nana y nenepil”, luego de rechazar una y otra vez los embates del scratch, una hazaña que no se había conseguido en Copa del Mundo, sacarle un empate al pentacampeón del mundo.

La narración más recordada y la que más coraje y desilusión causó entre la fanaticada mexicana fue la noche en que México tuvo que darle las gracias a Estados Unidos por llevarlos al repechaje ante Nueva Zelanda en la eliminatoria previa a Brasil 2014, lo dos minutos más dramáticos en los últimos tiempos para la selección.

El mayor ridículo que un combinado mexicano ha hecho en su breve participación en Copa América, fue en 2017 en el torneo Centenario frente a la selección de Chile, las reacciones desde luego fueron demoledoras entre los fanáticos y los medios de comunicación por el aplastante triunfo de los chilenos por siete goles a cero.

"La Copa América no es la Copa de Oro, ahí hasta los árbitros ayudan. Layún habilitando hasta a mi mamá"

Feliz día del padre

En el Día del Padre en México y con un partidazo de la selección mexicana comandada por Juan Carlos Osorio, el TRI hizo la hombrada y venció al campeón del mundo vigente, Alemania, con un muy buen juego, desde luego la narración le hizo justicia a este partido, lastimosamente el envión anímico no fue suficiente y como en otras ocasiones, a México no le alcanzó para llegar al quinto partido.

“No lo puedo creer Doctor, he sufrido en el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania Dr.”

No era penal

Brasil 2014 tuvo emociones y vaya que fue una muy buena copa del mundo para México, por primera vez el equipo mexicano llegaba no como víctima, sino como serio contendiente frente a la selección que a la postre fue el tercer lugar del mundial, Holanda, un encuentro en el que México se fue adelante con un gol de Giovanni Dos Santos, y después vino lo inexplicable hasta el día de hoy, el equipo se echó para atrás, se vino el empate y en tiempo de compensación el innombrable Arjen Robben (que hoy se retiró del futbol) se ‘tiró’ dentro del área y vino el penalti que seguimos recordando con mucho dolor.

“No puede ser, no puede ser, si ya saben porque le meten la barrida, porque lo hacen”

En la era Hugo Sánchez como director técnico, un día se le ocurrió que era buena idea hacerse cargo de la selección olímpica que en ese momento disputaba su pase a Beijing 2008, pero el destino le jugó una muy mala pasada, ya que se toparon en el último partido contra una “débil” selección de Haití, México necesitaba golear para pasar y aunque metió cinco goles, le hizo falta y quedó eliminado.

“México gana cinco a uno, y no pasa a los juegos olímpicos”

Gol de Oro en Londres

La mejor narración y la que más jubilo ha causado entre los aficionados mexicanos ocurrió en la final del futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, México se llevó la medalla de oro frente a un seleccionado de Brasil joven, integrado por unos ‘desconocidos” jugadores como Neymar, Oscar, Thiago Silva, y ni así pudieron frente a la letalidad del “Hermoso” Peralta y sus dos goles.

“Gol de oro, gol de oro, gol de Oribeeeee, gooooooooooooool de México”