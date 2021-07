"Les digo que soy estéril": Influencer confiesa que engaña a sus parejas para no usar condón | VIDEO

Este fin de semana, Naim Darrechi, el tiktoker con más seguidores en España (26.8 millones), realizó una polémica y preocupante declaración. El joven de 19 años de edad confesó que engaña a sus parejas sexuales para no usar condón, diciéndoles, sin ninguna prueba, que es estéril.

Durante una entrevista con el youtuber Mostopapi, Naim Darrechi admitió que no usa condón al tener relaciones sexuales con mujeres porque "le cuesta mucho". Además, dijo que eyacula dentro de ellas porque "nunca ha dejado embarazada a ninguna", por lo que 'supone' que es estéril.

"Les digo que soy estéril": Naim Darrechi

"No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizó. Hasta que un día dije: 'Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre'. Y nunca ha pasado nada", dijo el influencer.

Al instante, el entrevistador le preguntó si ellas no le dicen algo sobre no usar condón. "Sí, pero les digo que tranquilas, que soy estéril. Es verdad: 'Tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos'. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega", mencionó entre risas.

Criticado en redes

Como era de esperarse, las redes sociales arremetieron con todo contra Naim Darrechi, pues lo acusaron de hacer una apología de la violación y de poner en peligro a sus parejas sexuales de contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) por no usar condón.

"Lo que hace Naim Darrechi es literalmente un ABUSO SEXUAL, continuado y reconocido"; "No se puede estar orgulloso ni reírse de mentir a las mujeres. No eres gracioso, hijo. Eres estúpido" y "Eres un violador, espero que vayas a la cárcel" son sólo algunas reacciones de los internautas.

.

Acciones legales en contra de Naim Darrechi

La polémica e irresponsable declaración de Naim Darrechi llegó a Irene Montero, Ministra de Igualdad del gobierno de España, quien afirmó que quitarse el condón o eyacular dentro sin el consentimiento de la otra persona es abuso sexual, por lo que tomará acciones legales en contra del tiktoker de 19 años.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", tuiteó.

Disculpa errónea

Al ver que sus palabras lo convirtieron en tendencia, el propio Naim Darrechi se disculpó a través de una serie de historias de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores. El joven aseguró que su comentario no fue real y "ojalá se hubiera cortado" esa parte en el video.